Kijktip! Canvas programmeert West-Vlaamse kortfilm met onder meer Maaike Cafmeyer, Isabelle Van Hecke en Mathias Sercu

Wie een afzakkertje zoekt op kerstavond, tussen de kroketten en de ijstaart in, kan afstemmen op de kortfilm ‘De veestapel aan de kribbe’, een West-Vlaamse kortfilm met een indrukwekkende cast.

Kerstavond, ergens in de jaren ‘90. Voor het eerst wordt het familiefeest niet meer georganiseerd door tante Greet, maar bij Julie thuis waar haar mama alles uit de kast haalt om het feest te doen slagen en haar familie te imponeren. Dat is de synopsis van de kortfilm ‘De veestapel aan de kribbe’, die op kerstavond te zien is op Canvas.

Even terug naar vijf jaar geleden. Julie Vanlerberghe en Breyten Van Der Donck beginnen met het YouTube-kanaal ‘Waarom Harelbeke???’ onder de naam Corn Unpopped. “We tonen daarin met een kwinkslag en onbedoelde humor ons dagelijks leven en reilen en zeilen”, vertelde Julie twee jaar geleden aan KW. Op dat moment studeerde ze aan de universiteit van Gent communicatiewetenschappen en film- en televisiestudies genoot. Breyten studeerde aan de School of Arts RITCS in Brussel. Ze werkten toen beiden in de film- en televisiesector: Julie als script supervisor en Breyten als eerste regieassistent. Op hun palmares stond onder meer de series Niets te melden, De Hopper en Undercover.

Maaike en Mathias zijn ook samen te zien in Chantal. © VRT

Het koppel had enkele kartonnen dozen gesorteerd en botste daarbij op een oud opstel van Julie. Het ging om een kerstverhaal dat ze schreef op haar veertiende en uit het leven gegrepen was. De twee zagen er wel graten in en zetten een crowdfunding op poten om er een kortfilm van te maken. Daarbij contacteerden ze enkele grote namen, die enthousiast toezegden. De opnames vonden plaats in Bissegem en Heule. Op de set konden ze rekenen op Maaike Cafmeyer, Bianca Vanhaverbeke, Isabelle Van Hecke, Joris Hessels, Liesa Naert en Mathias Sercu. Daarnaast doken ook Camille Deriemaeker, Julie Vande Moortele, Lieven Vanlerberghe en Warre Verschueren op. Leuk detail: mocht die laatste naam een belletje doen rinkelen… Hij beleefde vorig jaar het avontuur van zijn leven door op het podium te staan met zijn grote idool Brihang tijdens De Warmste Week.

De kortfilm kreeg vorige maand nog een award in Kopenhagen. © GF

De afgelopen jaren was de kortfilm regelmatig te zien. Dit najaar was ‘De veestapel aan de kribbe’ nog te zien op het Brugge Film Festival. Vorige maand viel hij nog in de prijzen in Kopenhagen. Daar won de kortfilm de hoofdprijs op het Deense ‘Annual Copenhagen Film Festival’ in de categorie ‘Best Comedy’.

‘De veestapel aan de kribbe’, op dinsdag 24 december om 21 uur op Canvas en via VRT MAX.