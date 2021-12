Vondst oud kerstverhaal leidt tot idee voor kortfilm: “Mathias Sercu, Maaike Cafmeyer en Liesa Naert zegden al toe”

De Harelbeekse vloggers Breyten Van Der Donck en Julie Vanlerberghe hebben een crowdfunding opgestart om een West-Vlaamse kortfilm te kunnen maken over een kerstavond in de jaren 90. Alles begon met het vinden van een 15 jaar oud opstel over een kerstfeest.

Vloggers Julie Vanlerberghe (30) en Breyten Van Der Donck (29) zijn al bijna 2 jaar te zien op YouTube onder de naam Corn Unpopped, met hun vlog ‘Waarom Harelbeke???’. “We tonen daarin met een kwinkslag en onbedoelde humor ons dagelijks leven en reilen en zeilen, van ontbijt tot verkleedpartijtjes en ons zoontje Chip”, vertelt Julie die aan de universiteit van Gent communicatiewetenschappen en film- en televisiestudies genoot. Breyten studeerde aan de School of Arts RITCS in Brussel. Ze werken beiden in de film- en televisiesector: Julie als script supervisor en Breyten als eerste regieassistent. Op hun palmares staan onder meer de series Niets te melden, De Hopper en Undercover. Het koppel is nu van plan een kortfilm te maken. Het idee daarvoor ontstond eerder toevallig.

Moeilijke woorden

“Toen ik de inhoud van oude kartonnen dozen aan het triëren was, botste ik op een oud opstel van Julie, die toen in het middelbaar zat. Haar kerstverhaal boeide mij direct”, vertelt Breyten.

Julie herinnert zich het opstel nog goed. “Ik heb er zelfs nog Junior Journalist van het Davidsfonds mee gewonnen toen ik 14 jaar was. Ik had speciaal moeilijke woorden opgezocht in woordenboeken om die te gebruiken in mijn kortverhaal. De jury was overdonderd”, lacht Julie. Het verhaal is volgens Julie eigenlijk een momentopname van een familie op kerstavond in de jaren 90. “Het is de eerste keer dat de moeder een kerstdiner geeft en ze wil alles perfect hebben: van linnen op tafel tot het beste servies dat nog eens uitgehaald wordt. Ze wil bewijzen dat ze het kan. De 14-jarige dochter Julie is aan het puberen en wil uitgaan in plaats van een diner. Ze uit kritiek op haar moeders manier van doen. In het verhaal worden alle huiselijke situaties door de dochter uitvergroot, extreem zelfs”, verklapt Julie. “Het leek ons een mooi verhaal om daar een kortfilm van te maken. We hebben het verhaal volledig uitgeschreven als scenario in algemeen Nederlands”, pikt Breyten in. De titel wordt ‘De Veestapel aan de Kribbe’.

Crowdfunding gestart

Het koppel is intussen een crowdfunding gestart om de kortfilm te financieren. “Om kerst in de jaren 90 realistisch te kunnen brengen in de juiste setting, sfeer en vooral kledij hebben we nog een laatste duw nodig richting de eindmeet. In ruil voor de financiële steun zijn er verschillende beloningen te krijgen zoals onder meer een script met handtekening van de regie en de cast en een vermelding op de aftiteling”, duidt Julie. Verscheidene West-Vlaamse acteurs hebben al toegezegd om mee te werken. Onder hen Mathias Sercu, Maaike Cafmeyer, Isabelle Van Hecke, Joris Hessels, Bianca Vanhaverbeke en Liesa Naert. “Zij staan volledig achter het verhaal en het idee van een kortfilm”, glundert Breyten. “Het scenario staat sowieso vast maar de acteurs krijgen ruimte voor interpretatie of mogelijke insteken.” De film komt uit rond kerst in 2022.