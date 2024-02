Dierenarts Sofie Peere zingt zondag in The Voice van Vlaanderen: “Ik wou mijn kans wagen”

Zingt Sofie Peere zich tot in de volgende ronde van The Voice van Vlaanderen? Dat komen we zondag te weten. “Buiten of in de stallen: altijd was ik aan het zingen. Muziek is mijn uitlaatklep”, aldus de Loppemse dierenarts.

Sofie Peere (29) woont in Loppem, waar haar mama Els Verhegge en broer Sam Peere Kijkboerderij De Pierplapont uitbaten. Ook Sofie heeft een passie voor ‘beestjes’ en is als dierenarts verbonden aan de Universiteit Gent waar ze werkt als kliniekassistent. Sofie is gespecialiseerd in paarden en meer bepaald in voortplanting en verloskunde. Wanneer we haar bellen voor dit interview, neemt Sofie op vanuit Argentinië. “Ik ben hier onder meer om een embryotransfercentrum voor paarden te bezoeken. Argentinië is hét paardenland bij uitstek. Het land staat ook bekend om zijn polopaarden”, begint Sofie met een weetje.

Zondag is de Loppemse nét terug thuis om haar aflevering van The Voice van Vlaanderen mee te pikken. “Klopt, ik kijk er naar uit om de aflevering te bekijken met familie en vrienden. Ik zing het liedje Running Up That Hill van Kate Bush, maar dan in de versie van First Aid Kit. Ik vind die uitvoering wat authentieker en natuurlijker klinken”, vervolgt Sofie.

Kinderdroom

Het was haar kinderdroom om dierenarts te worden en met paarden te werken, maar zingen is ook al van jongs af een grote hobby. “Buiten of in de stallen: altijd was ik aan het zingen. Muzikaal bezig zijn is mijn uitlaatklep: creëren, oefenen, produceren en zingen… Niet per se op een podium staan. Al zing ik bijvoorbeeld wel op huwelijken en was ik ook lid van het universiteitsbandje van de faculteit Dierengeneeskunde. Vroeger volgde ik zangles en ik heb ook drie jaar pianoles gevolgd. Dat laatste heb ik nu opnieuw opgevat, weliswaar op een laag pitje.”

Buurmeisje

Waarom ze deelneemt aan The Voice, willen we weten? “Het was mijn goeie vriendin en voormalig buurmeisje Signe Schoonjans die me heeft ingeschreven. Toen ik auditie mocht gaan doen, dacht ik ‘Waarom niet?’ Waarom zou ik kansen die op mijn pad komen laten liggen? Ik ben er sowieso een voorstander van om jezelf te blijven ontwikkelen, dus heb ik deze mooie kans met beide handen gegrepen.”

Sofie blikt nog even vooruit op zondag. “Ik ben zeer blij met mijn deelname, het was een heel leerrijke ervaring. De sfeer was aangenaam, de begeleiding was dik in orde en ik stond met heel veel goesting en plezier op het podium. Hoe ik het er vanaf heb gebracht en of ik door mag, komen we zondag te weten!”, besluit de sympathieke Loppemse.

The Voice van Vlaanderen, Blind Audition 4, op zondag 4 februari om 19.55 uur bij VTM.