Deze man wordt betaald om te lachen met Dominique

Binnenkort beoordeelt Dominique Persoone weer de bakkunsten van patissiers-in-wording in ‘Junior Bake Off Vlaanderen’. Als jurylid is hij evenwel ook de vaste pispaal van presentator Jeroom. De grapjes die hij over de chocolatier maakt, zijn in de helft van de gevallen bedacht door Frederick Deloddere. “Hij kan daar heel goed mee om”, zegt de uitgeweken West-Vlaming.

Frederick Deloddere (31) groeide in Wevelgem op tussen de autobanden en motorblokken. Ruim tien jaar geleden moest hij zijn vader echter ontgoochelen toen hij hem vertelde dat hij de familiezaak niet als vierde generatie zou voortzetten, maar journalistiek zou studeren in Gent. “Dat vormde trouwens de inspiratie voor mijn nieuwste kinderboek, Hoe je in één klap 101 miljoen volgers verliest. Daarin komt een jongetje als veganist uit de kast bij zijn ouders, die fanatieke frituristen zijn”, vertelt hij.

Grote wallen

Naast die kinderboeken schrijft Frederick ook al tien jaar voor tv-programma’s als Belgium’s Got Talent, Blind Getrouwd of De Slimste Mens Ter Wereld. Hij bedenkt ook de teksten voor zowel Bake Off als de Junior-variant waarin Dominique Persoone te zien is als jurylid. “Ik ken Dominique als een hele vriendelijke en benaderbare mens. In het programma vormt hij evenwel de vaste schietschijf van presentator Jeroom. Tijdens brainstormsessies met Jeroom vergaderen wij over hoe we Dominique zullen uitlachen”, vertelt Frederick Deloddere. “Zijn grote wallen, de zogezegde kinderarbeid in zijn fabriek en zijn onsmakelijke pralines zijn daarbij dankbare onderwerpen voor ons. Het leuke is dat Dominique daar zelf vrolijk mee kan lachen. Hij is heel zelfzeker en voelt niet de minste behoefte om zijn gezicht te redden”, weet Frederick.

Dialect

Ook het West-Vlaamse dialect van de chocolatier komt dikwijls ter sprake op de set. “Dat schept meteen een band tussen ons, maar sommige kinderen begrijpen hem totaal niet. Zo gaat er veel van de finesse in zijn commentaar verloren, áls die er al zou zijn”, lacht Frederick.