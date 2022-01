‘Onze’ Lies Vandenberghe schittert vanavond tijdens De Gouden Schoen: “Een eer om belangrijkste voetbalprijs van het land te mogen presenteren”

Vanavond weten we wie de 68ste Gouden Schoen op de schouw mag zetten. VTM-gezicht Lies Vandenberghe leidt de show mee in goeie banen. “Het wordt genieten”, zegt de Ruddervoordse.

Lies Vandenberghe, die zaterdag haar 31ste verjaardag mag vieren en vorige week nog bekend maakte dat ze opnieuw zwanger is, is vanavond een van de presentatoren van het Gala van de Gouden Schoen. Ze leidt de avond, samen met Gilles De Bilde en haar echtgenoot Maarten Breckx, in goeie banen.

“De belangrijkste voetbalprijs van het land mee mogen presenteren, het is een enorme eer”, glundert Lies. “Vorig jaar mocht ik als sidekick eens van het gebeuren proeven, nu neem ik een volwaardige rol op me. Zenuwen heb ik niet, als sportnieuwsanker bouwde ik ondertussen de nodige ervaring op en ik word ook omringd door echte professionals.”

Bruisend geheel

Dat ze vanavond het podium deelt met haar echtgenoot Maarten, vindt ze zelf niet zo bijzonder. “Veel mensen doen daar wat gewichtig over, maar eenmaal we aan het werk zijn, beschouwen we elkaar als collega’s. Hele góeie collega’s, dat wel, maar als journalist primeert onze werkethos.”

“Ik zal in elk geval genieten van de avond, al treed ik hiervoor wat uit mijn comfortzone. Ik draag een erg chique jurk en zal als op en top sneakermeisje op van die écht hoge hakken presenteren. Op momenten als De Gouden Schoen smelten de showbizzwereld en de sportjournalistiek samen tot één bruisend geheel. Daar hou ik wel van.”

© VTM

En wie mag vanavond de felbegeerde prijs meenemen naar huis? “Aan een voorspelling waag ik me niet”, glimlacht Lies. “Zowel bij de mannen als de vrouwen zijn er enkele erg sterke kanshebbers. Sowieso zullen we verdiende winnaars krijgen.”

De Gouden Schoen is vanavond om 20.35 uur op VTM te volgen.