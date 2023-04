Antiquair Paul De Grande koopt Memlinghuis: “Ik keer terug naar mijn roots in Brugge”

Antiquair Paul De Grande heeft het Memlinghuis in de Sint-Jorisstraat in Brugge gekocht. Hij wil er een toonzaal vol antiek inrichten én er wonen met zijn partner Olga en zijn zoon Drion. “Ik keer terug naar mijn roots, want ik ben geboren in Brugge.”

“Die tapis plein moet weg. Wat ligt eronder? Een parketvloer! En noteer dat die valse plafonds en neonlampen moeten verdwijnen. Net als de latere toevoegingen, die niet passen bij het oorspronkelijk interieur uit 1856. O, zo’n mooie en majestueuze trappengalerij, met die pilaren!”

Hans Memling

Antiquair Paul De Grande (74) toont zijn pure emoties en geeft richtlijnen aan zijn zoon Drion (22), een jonge bachelor elektromechanica die straks de verlichting van het Memlinghuis zal vernieuwen. We leiden vader en zoon én Pauls partner Olga (50) rond in ons vroeger kantoor.

Dertig jaar lang betrokken Brugsch Handelsblad en De Streekkrant dit 19de eeuws geklasseerd pand, op de plek waar in de 15de eeuw de Duitse schilder Hans Memling twee huizen bezat. “Was dat tot voor kort uw bureau? Wat denk je, Olga, zouden we hier onze slaapkamer inrichten? Of liever toch daar een badkamer?”

Nieuwe woonst

Paul De Grande was, sinds hij zijn kasteel in Snellegem verkocht, op zoek naar een nieuwe woonst én een toonzaal. “Toen ik in 1973 mijn intrek nam in dat kasteel, was de nabijgelegen autoweg slechts een snelle verbindingsweg tussen Brussel en Oostende, met relatief weinig verkeer. Maar met het doortrekken van de E40 naar Calais, is er dag en nacht lawaai van passerende vrachtwagens. Dat én de hoge restauratiekosten noopten mij tot de verkoop van mijn kasteel.”

“Ik wou niet per se terugkeren naar Brugge en heb andere grote huizen en kastelen bezocht, onder meer in Kortrijk. Ofwel waren ze te duur, ofwel was er te veel werk aan. Aanvankelijk was ik ook niet volledig gecharmeerd door het Memlinghuis.”

Huizenjagers

“Ik dacht dat al die grote ramen niet ideaal waren om antiek te herbergen en ik vreesde dat sommige stukken te moeilijk op de verdiepingen te plaatsen waren. Toen Play4 mij vroeg om deel te nemen aan het televisieprogramma ‘Huizenjagers’, zag ik dat als een handig hulpmiddel om andere eigenaars op de hoogte te brengen van mijn plannen. Mijn maximaal budget hiervoor was 2 miljoen euro.”

“Enkele dagen na de opnames kreeg ik een decorateur over de vloer, die ook het interieur van het Memlinghuis gezien had. Hij zei mij: Paul, dat is echt iets voor u. Ik ben dan maar een tweede keer naar de Sint-Jorisstraat getrokken en heb het gebouw met andere ogen bekeken. Toen pas kwamen de troeven naar boven: een mooi, historisch pand, met een parking voor twintig auto’s in de Brugse binnenstad. Op een unieke locatie!”

Buur van De fauw

Paul De Grande heeft liefst 7.000 m² aan antiek in een depot in Brugge staan. “De bedoeling is dat een deel van mijn collectie ondergebracht wordt in mijn nieuwe toonzaal. De antieke meubels kunnen in de kelder en op het gelijkvloers terecht, de wandtapijten en de barokke en middeleeuwse sculpturen op de eerste verdieping. Van de tweede verdieping kunnen we onze privé woonst maken.”

“Het spreekt vanzelf dat de naam ‘Memlinghuis’ behouden blijft. Een galerij met toonzaal in het historische hart van Brugge is een extra troef. Hopelijk is de heraanleg van de Sint-Jorisstraat tegen de zomer voorbij. Ik heb klanten van over de hele wereld.”

Oude kunst

“Buitenlandse cultuurtoeristen die het middeleeuwse Brugge bezoeken, zullen ook graag bij mij een kijkje komen nemen. Want ik ben gespecialiseerd in eeuwenoude kunst. Tegen september hoop ik mijn nieuwe antiekzaak te openen. Indien ons appartement nog niet klaar is, plaatsen we daar gewoon een bed. Ik sta te popelen om eraan te beginnen.”

“Het is in feite jammer dat ik het Memlinghuis niet eerder gekocht heb. Na de verkoop van mijn kasteel huur ik een huis in de Bremlaan in Sint-Andries. Burgemeester Dirk De fauw is een van mijn buren. Hij is al eens gemist en kroop in mijn auto. (lacht) Hij zag een auto met chauffeur in zijn straat staan en dacht dat het een van zijn bodes was.”

Telvisiefiguur

Moeten we de antiquair geloven? Of acteert hij zoals op televisie? We vragen het aan zijn partner Olga, die al vier jaar het leven deelt met Paul De Grande. Na haar studies antiek en restauratietechnieken bij Syntra West solliciteerde zij bij Paul De Grande. Ze runde een tijdje zijn Zeebrugse galerie en raakte verliefd op haar werkgever.

“Paul is echt zo: een spontane man met veel humor. Ik ben blij dat hij het Memlinghuis kocht. In de mooiste stad ter wereld! Voor mij was het liefde op het eerste zicht, voor Paul heeft de parking de doorslag gegeven”, fluistert Olga ons toe.

Viva la Feta

Paul De Grande beaamt: “Ik ben zoals ik ben, op televisie doe ik mij niet anders voor. Als je wil weten wat mij drijft, moet je een van de komende weken kijken naar ‘Viva La Feta’. Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham hebben mij twee dagen lang uitgenodigd op het Grieks eilandje Sifnos. Ze wisten niet wie ze over de vloer kregen, ik was de vreemde eend in de bijt, want hun andere gasten waren politici en mensen uit de Vlaamse showbizz. Maar wees gerust, ik heb hen goed geëntertaind!” (lacht)

Dezer dagen kun je je televisie op Play4 niet opzetten zonder Paul De Grande tegen te komen. Eerder al was hij bij Gert Verhulst te gast in ‘De Tafel van Vier’, waar hij de voorbije week al onthulde dat hij ‘een huis’ gekocht heeft. Hij is een van de experten in ‘Stukken van Mensen’, die straks een nieuw seizoen krijgt. En uiteraard werd zijn bod op het Memlinghuis donderdagavond onthuld in ‘Huizenjagers’.

Jools holland

In feite verhuist Paul De Grande twee decennia later dan voorzien naar de Brugse wijk, waar in de late middeleeuwen tal van kunstenaars woonden. Indertijd wou de antiquair in de verkrotte Weylerkazerne in de Losschaertstraat een vijfsterrenhotel bouwen, waarin een antiekzaal geïncorporeerd zou worden.

Hij had voor deze ‘kankerplek’ bij toenmalig burgemeester Patrick Moenaert een uitzondering op de hotelstop verkregen en al een Brugs architect plannen laten uittekenen. Voor de realisatie van dit ambitieus project ging hij scheep met een Zwitserse groep, maar die haakte uiteindelijk af. Nu komt hij eindelijk ‘thuis’.

Jools Holland

“Kom, ik trakteer je op een lunch in Café au Lait in de Noordzandstraat, de horecazaak van mijn dochter Sofie. Om te klinken op de verkoop! Maar om 14 uur moet ik weg, ik heb een afspraak met de Britse pianist en tv-presentator Jools Holland. Die is geïnteresseerd in een antiek stuk”, besluit Paul De Grande. Ondertussen rinkelt zijn gsm: een klant uit Sao Paulo. “Wie met pensioen heeft, heeft weinig tijd”, glimlacht de nieuwe eigenaar van het Memlinghuis.

‘Huizenjagers’, van maandag tot donderdag om 20 uur op Play4 én op GoPlay.