Systeem van flexi-jobs breidt uit naar chocolatiers

Het systeem van de flexi-jobs is vandaag stevig ingeburgerd, maar dat systeem geldt vandaag nog niet voor chocolatiers. Met een nieuw wetsvoorstel zorgen Tania De Jonge en Jasper Pillen (Open VLD) ervoor dat dit in de toekomst wel mogelijk is.

Nadat in januari dit jaar een aantal extra sectoren (sport, cultuur en zorg) toegang hebben gekregen tot het systeem, maken De Jonge en Pillen met dit nieuwe wetsvoorstel een einde aan de ongelijke behandeling van chocolatiers die rechtstreeks verkopen aan de consument.

Wetsvoorstel

“Chocolatiers zijn een belangrijke groep handelaars, die in tegenstelling tot (banket)bakkers vandaag géén flexi-jobbers kunnen inzetten. Dat is onlogisch. Bovendien werken chocolatiers met grote piekperiodes, denk maar aan Sinterklaas of Pasen. Het is wat ons betreft dan ook evident dat ook zij van het systeem gebruik kunnen maken. Met ons wetsvoorstel maken we dit mogelijk”, aldus De Jonge en Pillen.

“Het systeem van de flexi-job werkt, dus moeten we het ook bij chocolatiers mogelijk maken”

De Jonge is als lid van de Kamercommissie Sociale Zaken al langer een hevige pleitbezorger van flexi-jobs: “Het systeem is voordelig voor werkgevers én werknemers. Bovendien bewijst het grote succes dat er echt nood is aan een flexibele mogelijkheid om personeel te kunnen inzetten. Zeker tijdens drukke periodes heeft de sector er nood aan. Dat chocolatiers dat momenteel niet kunnen, is niet correct en met ons wetsvoorstel zetten we dit zo snel mogelijk recht.”

Beste chocolatiers

Pillen: “In mijn stad Brugge speelt chocolade als bekendste Belgisch exportproduct een bijzonder belangrijke rol. We huisvesten enkele van de beste chocolatiers van ons land. Daar mogen we trots op zijn. Ik kreeg de afgelopen maanden meermaals de vraag van chocolatiers waarom bakkers wel flexi-jobbers in dienst kunnen nemen en zij niet. Een terechte opmerking. Samen met collega De Jonge werken we deze oneerlijke regelgeving weg.”

Positieve reacties

De sector reageert alvast enthousiast op het vooruitzicht dat ook chocolatiers beroep kunnen doen op het systeem van de flexi-jobs. Volgens Stephan Dumon, voorzitter van de Gilde van de Brugse chocolatiers is dit wetsvoorstel een oplossing voor de problemen waar zowel hijzelf als veel van zijn collega’s mee kampen: het opvangen van drukte tijdens piekmomenten.

Ook Anton Van de Maele, de jonge zaakvoerder van Chocolatier Anton in Denderhoutem juicht het wetgevend initiatief toe: “Vooral tijdens piekmomenten moeten wij op een flexibele manier personeel kunnen inzetten. Hoe sneller de chocolatiers ook flexi-jobbers aan het werk kunnen zetten, hoe liever!”