“Exclusieve Ferrari als pronkstuk”: hoe luxehotel La Réserve in Knokke na twee jaar renoveren nu écht klaar is

Met de opening van de hypermoderne en volledig gerenoveerde evenementen- en vergaderzalen is La Réserve Resort in Knokke nu helemaal klaar. En dat amper twee jaar nadat eigenaars Bart Versluys en Marc Coucke startten aan hun totaalrenovatie. Het resultaat oogt indrukwekkend: van de imposante inkomhal tot de stijlvolle wellness en zelfs een parfumshop. “De graad van afwerking is hier ongezien”, zegt general manager Yannick Bouts, die ons een rondleiding geeft. Inclusief een tussenstop bij een LaFerrari op een prominente plek in het hotel.

Het haalde zowat alle krantenkoppen in de zomer van 2021: de overname van La Réserve in Knokke door ondernemers Bart Versluys en Marc Coucke. Logisch, want het hotel was én is een symbool aan de kust.

“La Réserve moet het paradepaardje van de Belgische kust worden. We gaan het hotel internationaal op de kaart zetten”, vertelde Versluys ambitieus. Al bleken het geen loze woorden. Want begin 2025 is het hotel volledig afgewerkt en pronkt het met het vijf sterren Superior-label. “Wat hier gerealiseerd is op relatief korte termijn is indrukwekkend”, beseft general manager Yannick Bouts. Hij toont ons trots het laatste ‘puzzelstukje’ dat nog moest aangepakt worden: de evenementen- en vergaderruimtes van het hotel.

Nieuwe technologie

“De ruimtes stralen nu dezelfde kwaliteit uit als de rest van het hotel”, zegt Bouts tijdens een rondleiding in de volledig gerenoveerde ruimte met zicht op het Zegemeer. “De totale oppervlakte bedraagt 500 vierkante meter, maar we kunnen het opdelen in vier delen. De uitschuifbare wanden werden volledig weggewerkt in de muur. Elke zaal is uitgerust met de nieuwste technologie: draadloze projectiesystemen, interactieve schermen en hoogwaardige audiovisuele apparatuur. Behalve vergaderen is dit ook perfect geschikt voor evenementen of bijvoorbeeld trouwfeesten. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een paar dagen geleden hadden we hier een eerste feest en het effect met de spiegels was eigenlijk fantastisch. Met de renovatie van deze ruimte hebben we het gevoel dat élk detail in het hotel nu klopt. Dit is een ruimte waarvoor je vroeger naar het buitenland moest reizen.”

Een wandeling doorheen La Réserve, dat 105 kamers telt, leert alvast dat er op élk detail is gelet. Maar een ‘stijf’ gevoel? Neen, dat ervaar je nooit. Een bezoek aan de indrukwekkende bar is een hele beleving en in de imposante inkomhal met open haard vergaap je je aan geïntegreerde shops. Inclusief Delvaux en de pas afgewerkte shop ‘Le parfum de Nathalie’, de geur- en verzorgingslijn van Nathalie Baeten, de vrouw van Marc Coucke.

Drempelvrees

Yannick Bouts leidt ons trots rond. “Wat we wel merken, is dat er bij het bredere publiek een soort drempelvrees bestaat om hier binnen te stappen”, merkt Bouts op. “Daarmee bedoel ik vooral onze bar die open is voor iedereen. Elke vrijdagavond wordt hier live muziek gespeeld, maar dat is dus niét enkel voor hotelgasten. We hebben hier trouwens net nog een extra cosy hoekje ingericht. Een verblijf of bezoek moet vooral een beleving zijn. Maar eerlijk: de graad van afwerking die je hier ziet? Die heb ik in mijn carrière nog nergens anders gezien. Daar mogen we best trots op zijn.”

Nog een pronkstuk van het luxehotel: de wijnkelder — uiteraard niet toegankelijk voor het brede publiek. Het hotel biedt wijnliefhebbers de mogelijkheid om hun persoonlijke collectie te bewaren in een wijnkluis, die zich bevindt in een speciaal ontworpen ruimte op de benedenverdieping. En sinds afgelopen zomer is de wellnessruimte geopend. Met ook daar — hoe kan het anders — een primeur voor ons land: de verwarmde kwartszandbanken. Deze banken combineren de warmte van het zand met een diepe ontspanning voor het lichaam. “Even liggen op zo’n bank is alsof u alle stress en spanning met het zand laat wegvloeien. Ideaal voor wie zijn spieren wil ontspannen of simpelweg op zoek is naar dat extra beetje welzijn”, klinkt het veelbelovend. Ook opgenomen in het aanbod van het hotel: een shuttleservice met een Bentley en de verhuur van golfkarretjes.

Knalrode Ferrari

Als afsluiter neemt Yannick Bouts ons mee naar een exclusieve ruimte vooraan het hotel. “Daar hebben ze net een zéér exclusieve wagen geparkeerd”, wakkert Bouts onze nieuwsgierigheid aan. Wanneer de deuren openen staat een knalrode Ferrari te blinken — een LaFerrari om precies te zijn. “Deze ruimte houden we vrij voor primeurs of exclusieve pop-ups, afhankelijk van het moment”, aldus Bouts. “Tot voor kort zat hier bijvoorbeeld tijdelijk een juwelier. Nu staat hier deze wagen als pronkstuk. Het draagt mee bij tot de totaalbeleving, al is het vooral belangrijk dat het past bij wat we met La Réserve willen uitstralen. Nogmaals: wat er hier op twee jaar tijd gerealiseerd is, is simpelweg indrukwekkend. We zijn blij én trots dat het hotel nu volledig afgewerkt is.” (MM)