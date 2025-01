Coucke en Versluys hebben nog geen vergunning, maar er is al wél protest tegen drijvend terras op Zegemeer: “Hoort hier niet thuis”

De blijvende droom van Bart Versluys en Marc Coucke om achter hun luxehotel La Réserve in Knokke een drijvend terras te bouwen op het Zegemeer, stuit nog voor er sprake is van een vergunning op protest. Het actiecomité kondigt nu al aan dat ze bezwaar zullen indienen als de plannen vervolg krijgen. “Het ponton zou alleen maar zicht- en geluidshinder betekenen”, zegt spreekbuis Guy Evens van het actiecomité.

“Neen, het wordt absoluut geen feestlocatie. Het ponton moet een oase van rust zijn.” Yannick Bouts, general manager van La Réserve in Knokke, kon het eind vorige week niet genoeg herhalen toen het hotel van Marc Coucke en Bart Versluys aankondigde een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen voor een ponton op het Zegemeer dat grenst aan het vijfsterrenresort. En dat voor een tweede keer, want in 2023 deden ze al een poging. Toen verleende het gemeentebestuur een vergunning, maar werd deze door de deputatie van de provincie vernietigd.

“In tegenstelling tot hetgeen het college in zijn beslissing heeft gesteld wijkt de aanvraag wel degelijk af van het GRUP”, klonk het onder andere. “Het aanleggen van een ponton met ligbedden dat exclusief wordt voorbehouden aan de hotelgasten van La Réserve betreft dan ook geen rustpunt in de zin van het GRUP.”

Dat Coucke en Versluys nu een nieuwe aanvraag indienen stuit bij het actiecomité – dat in 2023 ook al handtekeningen verzamelde tegen de plannen – op onbegrip. Temeer omdat er aan de plannen op zich weinig tot niks is veranderd. “Het is zeker hun goed recht om een nieuwe aanvraag in te dienen en hun vrij ondernemerschap uit te oefenen”, zegt spreekbuis Guy Evens. “Alleen is het nu aan de gemeente om op te treden en in ieders belang te handelen. In het verslag van de deputatie was al te lezen dat de aanvraag flagrant in strijd is met de voorschriften van het GRUP. Laten we hopen dat dit gemeentebestuur nu niet doof blijft voor de Knokkenaars die opkomen voor hun leefomgeving. Zo niet, dan zijn we verplicht opnieuw naar de deputatie te stappen.”

Bezwaar

De actiegroep is dan ook formeel: als de plannen een vervolg krijgen, dan zal er opnieuw bezwaar aangetekend worden. “Het Zegemeer is een oase van rust en natuur. Het heeft geen ponton nodig dat dan wellicht nog enkel zou dienen voor de gasten van het hotel La Réserve. Het zou een onnodige zicht- en lawaaivervuiling betekenen. Om nog maar te zwijgen van de nadelen voor de biotoop. Het feit dat het er niet thuis hoort, werd reeds op alle vlakken bewezen en we behoeven niet alles te herhalen”, aldus Guy Evens. “De leden van de actiegroep zullen iedereen motiveren om bezwaar in te dienen bij het gemeentebestuur indien de vergunning daadwerkelijk wordt voorgelegd en het openbaar onderzoek start.”

Burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht) liet eerder al verstaan niet in te gaan op de aanvraag zolang er geen beslissing is genomen. (MM)