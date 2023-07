Kijk binnen in La Réserve, het luxueuze hotel van Marc Coucke en Bart Versluys

Het bekende hotel La Réserve in Knokke-Heist heeft vandaag de eerste gasten ontvangen. “Met maar liefst 111 couverts voor de lunch beleefde ons restaurant La Rigue, met Peter Goossens als chef, alvast een stevige vuurproef”, zegt manager Yannick Bouts. De Belgische investeerders Marc Coucke en Bart Versluys namen La Réserve in 2021 over

Er werd maandenlang naar uitgekeken, niet in het minst door eigenaars Marc Coucke en Bart Versluys, maar vandaag was het zover. Het bijzonder hoog mikkende, ambitieuze resort La Réserve in Knokke, gelegen tussen het casino en het Zegemeer, opende de deuren. En de ambitie is meteen duidelijk: niet alleen op korte termijn vijf sterren binnenhalen, maar ook binnen dit vijfsterrensegment uitblinken.

“We hebben al eens een zogenaamde ‘dry run’ gedaan met het hotel en het restaurant, proefdraaien dus, maar vandaag is effectief de allereerste dag voor het grote publiek”, vertelt general manager Yannick Bouts. “Momenteel zijn we volzet voor de capaciteit die we nu openstellen. Concreet gaat het om zestig kamers die nu al in gebruik zijn. In heel wat kamers wordt dus nog gewerkt. Bedoeling is dat we tegen september alle kamers en suites, 110 in totaal, in gebruik kunnen nemen. En tegen eind dit jaar moet ook het zwembad en de wellness klaar zijn.”

Gezellige drukte

Wanneer we iets na 15 uur de ruime lobby binnenstappen, heerst er een gezellige drukte. De grote draaideur vertoont nog wat kinderziektes en hier en daar zoeken medewerkers nog hun plaats. De ene gast loopt er rond alsof die er zich al heel goed thuis voelt, terwijl anderen alles toch eens vol nieuwsgierigheid willen verkennen.

“Met zo’n groot aantal gasten een topservice en een perfecte kwaliteit blijven garanderen, is een uitdaging”

In het restaurant worden intussen de laatste tafels van de lunch afgeruimd. “Met maar liefst 111 couverts voor de lunch beleefde ons restaurant La Rigue, met Peter Goossens als chef, alvast een stevige vuurproef”, gaat manager Yannick verder. “Voor vanavond verwachten we wel 135 couverts en in het weekend zal dit naar 160 gaan. Voor het hele keukenteam en zeker ook voor de maître is dit toch wel een uitdaging, want we spreken hier over een capaciteit van drie keer zoveel als een gemiddeld restaurant. Ook met zo’n groot aantal gasten een topservice en een perfecte kwaliteit blijven garanderen, is zeker een uitdaging. Op deze eerste dagen is het zaak om alles goed te analyseren om ze snel mogelijk bij te sturen waar het beter kan. Dat is dan vooral de taak van chief operations officer Mathieu Maertens, Peter Goossens en mezelf: goed observeren en aan de slag gaan met de feedback van de gasten.”

Restaurant La Rigue, van chef Peter Goossens, heeft al enkele vuurproeven achter de rug. © Davy Coghe

In primeur

De general manager neemt ons in primeur mee om een van de kamers, met prachtig zicht op het Zegemeer, te bekijken. “Dit is wat we noemen een ‘junior suite’”, zegt Yannick Bouts. “Die situeert zich qua comfort en prijsniveau net iets boven de gemiddelde kamer. Het verschil zit vooral in de oppervlakte, met ook een halletje erbij, een grotere fauteuil en ligzetels in plaats van stoelen op het terras, dat ook iets groter is.”

Een blik op de ‘junior suite’. © Davy Coghe

Op dat fraaie terras hebben we ook een mooi zicht op de bekende ‘Wuivende krabben’ van wijlen de Antwerpse kunstenaar Panamarenko. Uiteraard vragen we ook naar de veelbesproken plannen om een ponton met terras op het Zegemeer te laten installeren voor de gasten. “Daar was inderdaad een en ander rond te doen en er is wat protest. Maar ik denk dat de mensen zich geen zorgen moeten maken. Het is heus niet de bedoeling om daar een discotheek van te maken hoor”, zegt Yannick tot besluit.