Twaalf Delhaizes in West-Vlaanderen blijven zeker nog tot dinsdag gesloten

Ook in onze provincie blijven vandaag nog verschillende Delhaizewinkels gesloten. Dit is het gevolg van een grootschalige stakingsactie die ontstond nadat de directie van Delhaize bekendmaakte dat ze alle winkels in eigen beheer willen overdragen aan zelfstandigen. In West-Vlaanderen zouden hiermee 12 winkels getroffen worden, zij houden ook na het weekend allemaal de deuren stevig op slot.

De drie vestigingen in Brugge (Sint-Michiels, Sint-Kruis en Sint-Pieters), de twee winkels in Kortrijk (Noord en Sint-Rochus), de twee in Oostende (Searana en Hazegras), de supermarkt in Blankenberge, Izegem, Roeselare (Westlaan), Ieper en Knokke zijn vandaag nog steeds gesloten. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat morgen nog steeds het geval zijn. “Morgen vindt de bijzondere ondernemersraad plaats, wij trekken daarvoor met een hele delegatie werknemers naar Zellik. Daar zullen we vragen of de directie een alternatief heeft voor dit verschrikkelijk slechte plan. Als het antwoord ‘nee’ is, dan zullen de acties voortgezet worden”, aldus vaksbondsverantwoordelijke Wouter Parmentier van het ACV. (lees verder onder de tweet)

De acties gaan verder. Vandaag personeelsvergaderingen in gesloten Delhaizes. De Delhaiziens laten zich niet als stront behandelen! @acvpuls pic.twitter.com/KiBk9gDsk9 — Wouter Parmentier (@mynameiswouter) March 9, 2023



“Een ideaalscenario zou zijn dat het plan gewoon verticaal geklasseerd wordt, maar we beseffen dat de kans klein is dat dit morgen al zou gebeuren. Dus we hopen vooral op een tussenoplossing, iets waar we over kunnen onderhandelen.”