Delhaize wil alle winkels in eigen beheer overdragen aan zelfstandige uitbaters: 10 winkels in West-Vlaanderen staken

Supermarktketen Delhaize wil alle winkels in eigen beheer voortaan overdragen aan zelfstandigen. Dat heeft de directie dinsdagochtend volgens de vakbonden ACV, ACLVB en CNE aangekondigd. Daarom hebben 10 winkels in West-Vlaanderen ondertussen het werk neergelegd en zal het personeel daar vandaag staken. Het is nog niet duidelijk of morgen alle winkels van Delhaize opnieuw zullen opengaan. Delhaize heeft in Vlaanderen 128 supermarkten in eigen beheer waar duizenden mensen werken.

In West-Vlaanderen heeft het personeel in tien winkels van Delhaize beslist om het werk neer te leggen en spontaan te staken. De keten Delhaize wil namelijk hun winkels overdragen aan zelfstandigen, die de winkel dan uitbaten. De winkels van de supermarktketen in Knokke, Blankenberge, Oostende, Kortrijk, Izegem, in de Westlaan in Roeselare, Sint-Kruis en Sint-Pieters bij Brugge blijven vandaag gesloten. Of er in die winkels ook morgen gestaakt wordt, is nog niet duidelijk.

Bepaalde vestigingen, zoals onder andere Heist bij Knokke–Heist, Noordzand bij Brugge en Steenstraat bij Roeselare zijn al zelfstandig. Voor hen maakt de beslissing van de Delhaize geen verschil en zij blijven daarom gewoon open.

“Dit is een bom”

“Dit nieuws komt hard aan”, zegt ACLVB-secretaris Wilson Wellens. Volgens ACLVB gaat het om zeker 8.000 betrokken werknemers in Vlaanderen, BBTK beweert dan weer dat het om ruim 9.000 mensen gaat. “Dit is een bom. Een aanslag naar het personeel toe”, klinkt het bij BBTK-secretaris Jan De Weghe. “Een schande.” Het personeel gaat mee over naar de franchisewinkels, maar daar zijn de arbeidsvoorwaarden minder, klinkt het nog.

Die personeelsleden gaan volgens Wellens over naar zelfstandige ondernemers. In eerste instantie worden de loon- en arbeidsvoorwaarden volgens Wellens behouden, maar wat er nadien gebeurt, is de vraag. Wellens wijst erop dat de zelfstandige winkels betere cijfers draaien dan de winkels in eigen beheer.