Spar Lichtervelde wil winkel uitbreiden en appartementen bouwen

Supermarkt Spar in Lichtervelde wil stevig uitbreiden. De winkel zou bijna de helft groter worden én zeven appartementen krijgen.

De Spar in de Statiestraat heeft grote plannen. De vennootschap Runico heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om de winkel fors uit te breiden: van de huidige 708 vierkante meter winkelruimte naar 998 vierkante meter. Dat is – toeval of niet – even groot als de nieuwe Delhaize die begin 2023 de deuren opent in de Weststraat.

Om de uitbreiding mogelijk te maken, zou het pand op huisnummer 71 naast de supermarkt gesloopt worden. In de aanvraag is ook de bouw van zeven appartementen boven de winkel voorzien.

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 29 oktober. Bezwaar indienen kan tot dan. Een beslissing over de vergunning wordt ten laatste op 3 januari 2023 verwacht.