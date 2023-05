Actiegroep Boerenhart ziet wolf in West-Vlaanderen niet graag komen: “Onze voorouders hebben het dier ook verjaagd om de landbouw te beschermen”

Maandagavond werd naar alle waarschijnlijkheid een wolf gespot in Krombeke, deelgemeente van Poperinge. Voor sommigen heugelijk nieuws, maar niet iedereen is blij met de komst van de wolf in onze provincie. “Er is nog geen definitief uitsluitsel. Maar als er effectief een wolf in de Westhoek zit, dan vrezen wij voor het vee”, klinkt het bij één van de woordvoerders van actiegroep Boerenhart Vlaanderen.

“We hebben in Limburg al gezien hoeveel schade zo’n dier kan aanrichten. Het vee wordt aangevallen, kapotgebeten, vermoord eigenlijk. Niet enkel landbouwers moeten schrik hebben, ook huisdieren zoals schapen en paarden van gewone mensen zijn niet veilig voor een wolf. Alle dieren die zich in openlucht bevinden zijn prooien”, gaat de woordvoerder en tevens bezorgde landbouwer verder. “En als er één is, dan duurt het vaak niet lang vooraleer andere leden van de roedel afzakken naar dezelfde locatie. Afspanning plaatsen is een oplossing vol gaten, letterlijk en figuurlijk. Een wolf is slim, die laat zich daardoor niet tegenhouden.”

Boerenhart wil benadrukken dat ze absoluut niet tegen de natuur zijn, maar dat de slinger volgens hen een beetje doorslaat. “De geschiedenis leert ons dat onze voorouders destijds de wolf hebben verjaagd uit onze contreien om de landbouw te beschermen. Wij zouden dezelfde beweging graag opnieuw zien gebeuren. Natuurbehoud is belangrijk en alle dieren zijn in onze ogen welkom in West-Vlaanderen, zolang ze geen schade aanrichten en onze broodwinning niet aanvallen. Als dat niet kan gegarandeerd worden, moet er iemand ingrijpen”, besluit Boerenhart.