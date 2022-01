Kleding Martien gaat op 29 januari na 45 jaar dicht: “Het zal vreemd aanvoelen om mijn winkel te sluiten”

Na 45 jaar sluit Kleding Martien de deuren. Uitbaatster Martien Lein gaat haar klanten, die vaak al vriendinnen geworden waren zeker missen. “Maar het is tijd om nog wat te genieten.”

Een rasechte Passendaalse. Dat is Martien Lein. Ze was nog geen 18 jaar toen ze in de Vierde Regiment Karabiniersstraat 25 een eigen zaak opende. “Dit was hier al een kledingzaak, ze stond over te nemen en omdat ik snit en naad had gestudeerd, vonden mijn ouders dat wel iets voor mij. Ik had daarvoor ook zes maanden in een kledingzaak Couture Corry in Roeselare gewerkt. In het begin was het niet makkelijk, ik was erg jong en moest nog veel ervaring opdoen.”

Voor het hele gezin

Trouwen deed Martine met Ronny Deceuninck. “Zelf groeide Martine op in de Statiestraat in Passendale en kreeg ze altijd veel steun van haar ouders en familie.

Martine zocht en vond haar eigen weg. “De winkel op zich is niet groot, 40 vierkante meter. Maar dat volstond, anders moet je al met een verkoopster beginnen werken. In het begin deed ik ook de retouches zelf, later kon ik gelukkig een beroep doen op kundige naaisters. Mijn zaak liet me ook toe tegelijk voor mijn kinderen te zorgen.” Dochter Delphine (38) is de mama van Louis (16), zoon Yves (36) de papa van Achilles (5) en Célèstine (20 maanden).

Etalagiste

In september viert Martine haar 63ste verjaardag en in maart zou het 45 jaar geweest zijn dat Kleding Martien werd gestart. “Ik volgde ook avondlessen voor etalagiste en verzorgde al die jaren zelf mijn etalage. Kleding Martien was er voor het hele gezin. Van meet af aan heb ik dat allemaal gecombineerd, van lingerie tot bovenkledij.”

“Ook kinderkleding kon je hier krijgen. Je kon hier als het ware terecht van baby tot je oude dag. Bij communies zetten we vaak een heel gezin in het nieuw. Heel wat klanten kwamen hier uiteraard uit Passendale en omliggende gemeenten. In aanloop naar de feestdagen stond hier vroeger een rij buiten, iedereen wilde een cadeautje kopen. Ook nam ik deel aan diverse modeshows.”

Totale uitverkoop

Het was ook hard werken voor Martien, want voreger was de zaak enkel op zondagnamiddag en maandagvoormiddag gesloten. “En op maandag moest ik om de 14 dagen dan nog collecties gaan inkopen. Nu zijn we nog de laatste stuks aan het verkopen, totale uitverkoop dus. We blijven hier ook wonen. Maar ik zal de winkel zeker missen, dat staat al vast. Vooral het menselijk contact met al die klanten. En die klanten wil ik via deze weg nog eens bedanken.”