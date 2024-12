Zomerbar brengt oude brouwerij tot leven: “Volgend jaar komt er een tweede editie van Bardos”

Het zorgde voor een zomers hoogtepunt in Ardooie: de opening van Bardos, een zomerbar in de voormalige brouwerij Vanden Bussche op het Marktplein. Het initiatief kwam van broers Luigi en Fausto Coco, hun neef Jan De Kezel en vriend Henri Guillierme. Het resultaat stelde niet teleur.

De brouwerij, jarenlang een icoon van Ardooie, stond al enige tijd leeg, maar kent een rijke geschiedenis. Ooit bood ze werk aan tientallen dorpsbewoners en stond ze bekend om haar karaktervolle bieren, zoals het pittige bruine biertje Ardos. Daarnaast was het een geliefde ontmoetingsplek voor lokale verenigingen. De heropening als zomerbar bood niet alleen een kans om oude herinneringen op te halen, maar gaf ook nieuw leven aan dit historische gebouw in het hart van het dorp.

De brouwerij Vanden Bussche is veel meer dan zomaar een gebouw. Het complex omvat een geklasseerd brouwershuis, dat jarenlang de woonst was van de brouwersfamilie, en een achtergelegen brouwerij met koer en bijgebouwen, waar tot 1976 bier werd gebrouwen. De eerste biertjes werden hier al in de vroege 19e eeuw geproduceerd. Een verborgen parel van de site is de tuin met een charmante kapel, die deel uitmaakt van het historische domein.

Nieuw hoofdstuk

“Hoewel geen van ons ervaring heeft in de horeca, wilden we deze bijzondere locatie nieuw leven inblazen én een eerbetoon brengen aan onze familiegeschiedenis”, vertelt Luigi Coco. Luigi, Fausto en Jan zijn nazaten van de familie Vanden Bussche, waarvan hun oom de laatste brouwer was. Henri Guillierme, een goede vriend, voegt zijn kennis van het brouwen van gelegenheidsbieren toe aan het project.

Het resultaat van hun gezamenlijke inspanningen is Bardos, een nieuwe zomerbar én een nieuw bier, speciaal gebrouwen voor de gelegenheid. Bardos verwijst naar het originele Ardos-bier en biedt een frisse, blonde tegenhanger die perfect aansluit bij de zomerse sfeer.

Bardos opende begin juli en bleef elk weekend open tot half september. De zomerbar werd geprezen om haar kind-, klantvriendelijke en buurtvriendelijke aanpak. Ook buurtbewoners genoten mee van de positieve dynamiek die Bardos met zich meebracht.

Toekomst van Bardos

Het succes smaakte naar meer. Bardos keert in de zomer van volgend jaar terug voor een tweede editie. Luigi Coco onthulde dat randactiviteiten zoals de quiz en liveoptredens dit jaar enorm populair waren en dat de editie van 2025 nóg meer verrassingen zal bieden. De quiz blijft een vaste waarde, terwijl het programma van liveoptredens wordt uitgebreid.

Ook de idyllische tuin achter de brouwerij krijgt een prominentere rol. Hier komen extra activiteiten die de unieke charme van de locatie verder in de verf zetten.