“We huren zelfs de afgewezen kerstchalets”: horeca op ‘t Zand in Brugge klaar om te vlammen op De Warmste Week

De Warmste Week strijkt vanaf woensdag weer neer in Brugge. En daar hoopt de horeca op en nabij ’t Zand een stevig graantje van mee te pikken. “Via onze handelsvereniging PluZand hebben negen horecazaken houten chalets die vroeger op de kerstmarkt stonden besteld om op de vergunde terraszone te plaatsen”, zegt horeca-ondernemer Francis Vandendorpe.

De horeca op en nabij ’t Zand maakt zich klaar voor wat opnieuw een bijzonder drukke maar zeker ook lucratieve week belooft te worden. Naar aanleiding van de vorige aanwezigheid van de VRT met solidariteitsactie De Warmste Week in Brugge deden verhalen de ronde van horecazaken die in die ene week een omzet gehaald zouden hebben waar ze anders drie à vier maanden over doen.

“Dat is dan ofwel overdreven ofwel zijn het zaken die doorheen het jaar nogal slechte cijfers halen”, grinnikt Francis Vandendorpe, uitbater van Villa Gerard op ’t Zand en voorzitter van handelsgebuurtekring PluZand. “Maar dat de komst van dit evenement naar ons plein commercieel interessant is, dat is zeker een feit.”

Chalets

Vorig jaar speelden al heel wat horecazaken in op De Warmste Week door een mobiele tap en bar buiten te zetten. Met de verkoop van pintjes, warme dranken en kleine snacks deden ze allemaal goede zaken, en ook de restaurants haalden extra klanten binnen.

“De situatie is nu anders dan vorig jaar. Het stadsbestuur heeft toegestaan dat er houten chalets op de vergunde terraszone geplaatst mogen worden, om van daaruit dranken of snacks te verkopen”, gaat Vandendorpe verder. “Met Pluzand hebben we een bevraging gedaan en negen zaken, waaronder ook Villa Gerard, hebben erop ingetekend. Pikant detail: het gaat om de houten kerstchalets die vroeger via de firma All Events uit Zedelgem geleverd werden voor de kerstmarkt in Brugge. Tot die kennelijk niet meer voldeden of gewenst waren en de omstreden zwarte containers in de plaats kwamen. Mag ik dat toch wat ironisch vinden…” (lacht)

De horeca-uitbaters huren de houten chalets die al jaren van de kerstmarkt geweerd worden. © Davy Coghe

Geen kerstmarkt

De betrokken chalets zijn intussen doorverkocht en worden nu door de uitbaters gehuurd bij de firma Kapitent uit het Nederlandse Etten Leur. “We zijn het stadsbestuur wel dankbaar dat de kerstchalets mogen blijven staan tot en met 5 januari. Op die manier kunnen we er gedurende de hele kerst- en nieuwjaarsperiode van profiteren”, vult Frederik Philibert, vennoot van Francis Vandendorpe bij Villa Gerard, aan. “Er werd ons echter wel op het hart gedrukt dat het niet de bedoeling is er een echte kerstmarkt van te maken. Zo mag er geen bijkomende externe verlichting aangebracht worden en ook via de VRT werd duidelijk gemaakt dat de individuele uitbatingen niet al te veel mogen opvallen om de algemene, uniforme sfeer van De Warmste Week niet in het gedrang te brengen.”

“In het BMCC komt er een wasstraat om non-stop bekers te reinigen”

Voor de veiligheid bepaalde het stadsbestuur ook dat er in de chalets ook geen gebruik gemaakt mag worden van barbecue of andere vormen van open vuur. Nieuw is dat er een groot scherm wordt geplaatst aan het Kapucijnenplein naast het Concertgebouw, zodat ook de daar gelegen horecazaken en hun klanten kunnen meegenieten van het evenement.

Naast de reguliere horeca rondom het plein, staan er op het middenplein zelf ook drank- en eetstanden waarvoor een concessie werd uitgeschreven. We vernemen dat er daarvoor zeven kandidaturen waren en bij de kandidaatstellingen werd bijzondere aandacht gevraagd voor duurzaamheid, variëteit van het aanbod en het afval/bekerverhaal. “Traiteur/slager Stijn Carbonez uit Gistel, die ook met zijn marktwagen hier op de openbare markt op ’t Zand staat, haalde deze opdracht binnen”, weet Francis Vandendorpe, die voor het stadsbestuur het aanspreekpunt voor de horeca op ’t Zand en de rest van West-Brugge is.

Herbruikbare bekers

Een belangrijk element in de afspraken tussen de stad, de organisatoren en de horeca is het gebruik van herbruikbare bekers. Vorig jaar was er ook al een verplichting van door de stad aangeleverde herbruikbare bekers, maar toen sneuvelden er wel erg veel of kwamen ze niet goed terecht. Het betekende een enorme kost voor de stad. “We mogen die herbruikbare bekers gratis gebruiken van het stadsbestuur en kunnen er dan ook moeilijk een waarborg voor vragen. Dat zou wellicht ook moeilijk haalbaar zijn in zo’n drukte”, legt Vandendorpe uit.

“Naast die herbruikbare bekers vanuit de stad zijn er horeca-uitbaters, waaronder wijzelf, die voor dranken zoals wijn of streekbieren aangepaste herbruikbare bekers aangekocht hebben. Daarvoor vragen wij dan wel een waarborg van twee euro, anders zouden er al te veel zijn die we niet meer terugzien.”

Wasstraat in BMCC

Burgemeester Dirk De fauw (Brugse CD&V) wijst erop dat er dit jaar ‘bekerstewards’ aangesteld worden om toe te zien op het vlot inzamelen van de bekers. “We voorzien trouwens meer inzamelpunten voor die bekers dan vorig jaar. Er is ook een systeem waarbij ingezamelde bekers, vanaf 25, kunnen ingeruild worden voor een kerstmuts van De Warmste Week.”

“Gebruik van glas mag enkel bij consumptie van een volwaardige maaltijd die zittend genuttigd wordt. Voor de rest is het gebruik van herbruikbare bekers in de ruime regio rond ’t Zand verplicht. In het BMCC wordt door maatwerkbedrijf Sobo een grote mobiele wasstraat voor de bekers ingericht, waar er doorlopend gewassen wordt. Vorig jaar moesten die bekers nog vervoerd worden naar de wasstraat bij Sobo zelf. Ik denk dat we geleerd hebben uit de vorige editie en goed voorbereid zijn om er opnieuw een mooie editie van te maken.”