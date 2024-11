“Vennootschappen zijn failliet verklaard”: het doek valt over feestkerk Owla en brasserie Uilenspiegel in Brugge

Het ziet ernaar uit dat het amen en uit is voor het horeca- en evenementenrijk van de familie Hayen in Brugge. Maar liefst drie vennootschappen achter de exploitatie van brasserie Uilenspiegel en feestlocatie Owla werden de voorbije weken failliet verklaard.

Een jaar voor de coronacrisis losbarstte, in 2019, gingen de piepjonge stiefbroers Zowie Hayen en Mon De Ryck van start als nieuwe uitbaters van brasserie-hotel Uilenspiegel in de Langestraat. De horeca was geen vreemde omgeving voor hen, want hun (stief)vader runde jarenlang in Blankenberge diverse horecazaken.

Het leek de start van een mooi verhaal, maar vijf jaar later blijft daar niet veel van over. Op 28 oktober werd de vennootschap Horeca Management Advies, met als bestuurder Zowie Hayen, failliet verklaard. De vennootschap valt onder de groep ‘logies-, maaltijd- en drankverstrekking’ en heeft als nevencode ‘gites, vakantiewoningen en appartementen’. In de Predikherenrei 8 wordt namelijk ook nog een B&B uitgebaat.

Vorige week maandag, op 4 november, werd ook de vennootschap Ha&Co van Zowie Hayen failliet verklaard. Deze vennootschap, met vestigingsadres Langestraat 4, richt zich volgens de Kruispuntbank voor Ondernemingen ook op logies-, maaltijd- en drankverstrekking en heeft als nevencode ‘hotels en dergelijke accommodatie’.

Drie faillissementen

Meester Astrid Lescouhier werd door de rechtbank aangesteld als curator in beide faillissementen. “Beide vennootschappen werden inderdaad failliet verklaard en hebben, onder meer, betrekking op de exploitatie van onder meer Owla en brasserie-hotel Uilenspiegel”, zegt de curator. “Voorlopig kan ik nog niet veel zeggen over de oorzaken en de schuldeisers. De faillissementen zijn nog maar heel recent en ik moet het dossier nog verder instuderen. Maar sowieso is het niet mijn gewoonte om hierover veel commentaar te geven.”

En dan is er ook nog een derde faillissement, dat al van enkele weken eerder dateert. Op 7 oktober werd namelijk ook al Zowie Invest failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank in Gent. Deze vennootschap valt onder de groep ‘verhuur van en handel in onroerend goed’. Meester Frederic D’Hont werd hierin aangesteld als curator, maar we konden hem niet bereiken voor commentaar.

Snelle opgang

Hoe het zover kon komen? Een ‘officiële verklaring’ is er nog niet. In de Brugse horecawereld en ook binnen de evenementensector wordt evenwel al lang met grote ogen gekeken naar de wel heel erg snelle opgang en de grote investeringen die op korte termijn werden gedaan.

Leveranciers en aannemers, voor zowel Uilenspiegel als feestkerk Owla, zouden erg lang op de betaling van hun facturen hebben moeten wachten, als ze al volledig worden betaald, zo valt bij heel wat bronnen in de sector te horen. Een brasserie-hotel zoals Uilenspiegel, op een toeristische toplocatie, zou in principe voldoende rendabel moeten kunnen zijn…

Grote sterren

De vraag stelt zich wat de impact is geweest van het hele Owla-verhaal. De broers Zowie en Mon lieten bijzonder grote verbouwingswerken uitvoeren in de al enkele jaren ontwijde Heilige Familiekerk met de bedoeling om er – in samenwerking met een groot boekingskantoor – grote shows met vedetten te organiseren.

Op de openingsavond kwam Raymond van het Groenewoud langs. Met onder meer Regi, Camille, Natalia en Dana Winner betraden er nog heel wat grote namen het podium. Helmut Lotti en Mister Eurovision Johnny Logan spanden helemaal de kroon.

Maar al vlug rees er protest van buurtbewoners. Zij klaagden over geluidshinder en parkeeroverlast. Ze gingen zelfs bij de provincie in beroep tegen de door Stad Brugge verleende omgevingsvergunning. Daardoor mochten er een tijd geen optredens meer georganiseerd worden, tot er door de stad een tijdelijke toelating werd gegeven voor slechts een beperkt aantal optredens boven een bepaalde volume.

De uitbaters lieten daarop bijkomende isolatiewerken uitvoeren en mochten hun zaal uiteindelijk toch verder exploiteren. Maar gaandeweg bleven de grote namen weg en kwamen er vooral ‘mindere goden’ in de plaats. Ook het aantal optredens stokte en deze zomer werd de zomerrevuereeks Owla Showtime plots afgebroken.

Eerder in het jaar, eind maart, deden de uitbaters aangifte van inbraak en diefstal van waardevolle geluidsmaterialen in de feestkerk. Al dan niet toevallig werden de shows in Owla, die nog steeds niet terug opgestart waren, kort daarna volledig stopgezet.

Gaskraan

Eind juli rezen ook problemen in brasserie Uilenspiegel, nadat het federaal voedselagentschap de toelating voor het verstrekken van maaltijden had ingetrokken. In diezelfde periode ontspon er is zich een hoogoplopende ruzie tussen de uitbater en zijn vader – die in de brasserie tewerkgesteld is als kok –, waarbij er zelfs autobanden werden platgestoken. Een filmpje van die feiten circuleerde op sociale media. De zoon werd zelfs voor de onderzoeksrechter geleid nadat hij gepoogd zou hebben om de gaskraan te manipuleren en zo de zaak zou willen hebben doen ontploffen, wat via diens advocaat Joris Van Cauter staalhard ontkend wordt.

De brasserie kreeg eind september opnieuw een tijdelijke vergunning, maar die werd eind oktober opnieuw ingetrokken nadat er weer tekortkomingen vastgesteld werden. Sindsdien bleef de zaak gesloten. Nog maar enkele weken geleden liet uitbater Zowie Hayen weten dat het binnenkort binnen hetzelfde complex een nieuwe horecazaak – met name een frituur – zou starten. Die lijkt er nu alvast niet vlug te zullen komen.

We probeerden meermaals uitbater Zowie Hayen te contacteren, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar.