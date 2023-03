‘Mister Eurovison’ Johnny Logan over Brugge, Uilenspiegel én SHOWTIME: “Het wordt een prachtige show in elkaar gestoken door m’n goede Brugse vrienden”

Op dinsdagavond 18 april is er een avant-première van SHOWTIME – het zomerspektakel bij uitstek – in zaal Owla in Brugge. Deze show wordt dan maar liefst achttien (!!!) keren gehouden in dezelfde zaal, met toppers als Johnny Logan, Helmut Lotti, Liliane Saint-Pierre en Ivann die schitteren als Vlaamse sterren. Komiek Dirk Van Vooren ontvangt het publiek en dompelt hen onder in een bad van zang, dans en entertainment. Variété krijg je van Rafael en het internationale acrobatenduo Giurintano. Tommy Gryson tekent voor de choreografieën en het orkest speelt onder leiding van Lou Roman.

Johnny Logan tussen Mon (links) en Zowie van Owla Brugge. © PADI/Daniël

We spraken met Johnny naar aanleiding van zijn deelname in SHOWTIME. Natuurlijk stonden we ook eens stil bij zijn Eurovisiesong-klassiekers, zijn talrijke optredens in Vlaanderen, zijn bezoeken aan Brugge en zijn goede vriendschapsband met Carlo, Zowie én Mon van Brasserie Uilenspiegel in Brugge. Geniet van de babbel van onze medewerker Obi.

Ik ben pas 20 en dus was ik nog niet geboren toen jij het Eurovisiesongfestival won in 1980 met ‘What’s Another Year’, in 1987 met ‘Hold Me Now’ en in 1992 met Why Me’ van Linda Martin, een nummer dat je zelf schreef. Ondanks mijn leeftijd ken ik al die liedjes wél. Het moet je ongetwijfeld deugd doen dat ook de jonge generatie fan van je is?

Johnny: “Ik ben daar heel gelukkig mee. Het blijft me verrassen. Mijn jongste zoon kreeg een post op Instagram van iemand die schreef dat hij gitaar speelde met een man in een pub in Dublin en het was helemaal vol. En in het publiek zat David Beckham met zijn zoon!”

Vorig jaar leerde ik je beter kennen als ‘Edelhert’ tijdens The Masked Singer. Ondervond je dat je nadien nog populairder werd in België?

Johnny: “Ja, in die periode was ik bij Carlo van de Owla waar ik de zomershows zal spelen. Net toen we zijn Brasserie Uilenspiegel verlieten, gingen we naar de kapper naast de deur en deze jongedame verzorgde het haar van twee oudere dames. Die twee oudere dames keken om zich heen en ze zeiden ah Edelhert! Ze zeiden niet Johnny Logan. Maar och, ik heb drie Eurovisiesongsfestivals gewonnen, ik verkocht miljoenen platen en nu sta ik bekend als een rendier (lacht).”

België was al belangrijk voor je, want je won hier inderdaad in 1987 het Eurovisiesongfestival, één jaar nadat Sandra Kim won voor ons land. Wat herinner je je nog van dat mooie moment in Brussel?

Johnny: “Er zijn zoveel dingen die ik me ervan kan herinneren. Ik herinner me de gastvrouwen en gastheren die voor alle artiesten zorgden. Wat voor mij mooi was, was dat ze allemaal wilden dat ik zou winnen en ik herinner me dat toen ik de winnende stem kreeg, ze allemaal op me begonnen te springen. Het was alsof we allemaal wonnen, dat België had gewonnen. Niet alleen ik. Ik herinnerde me ook dat ik een vreselijke tijd had na het winnen van het eerste Eurovisiesongfestival. Al het geld was gestolen en er waren veel problemen. Ik zat vier jaar in de rechtbank om mijn contracten terug te krijgen. En ik herinner me het gevoel achteraf toen ik alleen was en ik eindelijk 5 minuten voor mezelf kreeg en het voelde alsof de wereld mijn schouders werd genomen. Het was heel erg emotioneel voor mij en de volgende ochtend stond alle pers op me te wachten in de lobby van het hotel, maar ik verdween langs de achterdeur met mijn oudere broer Michael en niemand wist waar we waren. We gingen lunchen in de buurt van het grote plein. Ze waren anderhalf uur naar ons op zoek. Ik had het gevoel dat iedereen de overwinning vierde en ik al weer druk bezig was te werken met PR en de pers. Het was dus heerlijk om dat anderhalf uur met mijn broer door te brengen.”

Wat mij als jonge kerel opvalt: je komt vaak optreden in Vlaanderen. Is dat een beetje je ‘tweede thuisland’ geworden? En waarom vragen ze je zo vaak? Een idee?

Johnny: “Het is een plek waar ik al vele jaren kom. Dit jaar zal ik veel meer tijd in Vlaanderen doorbrengen dan ik vele jaren daarvoor heb gedaan. Maar mijn kantoor is in München en mijn band is normaal Deens. Ik neem mijn muziek op in Denemarken. Het is moeilijk te zeggen omdat ik voor kerstmis een nummer één-record in Duitsland had. Ik bracht dus tijd door in Duitsland. Ik werk ook veel in Oostenrijk en Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Maar ik heb bijzondere herinneringen aan België die me de rest van mijn leven gelukkig bij zullen blijven. Toen ik Edelhert was, verbleef ik zes weken in Antwerpen. Ik vond dat geweldig. De mensen in de stad waren zo aardig voor me. Ik vond mijn weg in het gewone leven van Antwerpen. ‘s Ochtends opstaan, koffie drinken en kijken naar mensen die langslopen en verhalen over hen verzinnen. Het was heel fijn midden in Covid om die rust te hebben. Ik zal altijd dankbaar zijn voor die zes weken. Deze zomer heb ik 18 shows in de Owla. Ik ben heel goed bevriend geraakt met Carlo, Zowie en de mensen van de Owla. We hebben een mooie relatie en ik kijk er op persoonlijk vlak echt naar uit om met vrienden te zijn en tijd door te brengen in Brugge, waarschijnlijk toch een van de mooiste steden waar ik ooit ben geweest.”

Johnny Logan en Carlo Hayen. © PADI/Daniël

Je hebt inderdaad een hechte band met Carlo, Zowie en Mon van Uilenspieghel in Brugge.

Johnny: “Ja, we zijn heel goede vrienden geworden. Ik deed een show in Uilenspiegel en zo ontstond ons goed contact. Je ontmoet wel eens gewoon iemand waar het echt mee klikt. Mijn manager in Duitsland wilde weten waarom ik 18 shows in Brugge wil doen. En ik zei kom een keer met me mee en je zal zien waarom. Zij kwam met me mee en nu wil ze naar alle shows in Brugge komen.”

Dus jouw vriendschap met Carlo was vrij onverwachts ontstaan?

Johnny: “Absoluut! Ik heb nog nooit in mijn leven een man ontmoet die zo hard heeft gewerkt als Carlo. Ze begonnen met de Owla en elke keer als ik de zaal zie wordt het steeds beter en beter!”

Is in zaal Owla of in Uilenspiegel optreden hetzelfde voor je als pakweg in Lokeren of Gent optreden? Of is het toch anders wegens uw hechte band met die familie?

Johnny: “Nee nee, het is het publiek. Mijn publiek is voor mij het belangrijkste. Het maakt niet uit of ik speel voor een publiek met meer dan 1 miljoen mensen of een publiek van 20 personen. Ik geef dezelfde performance. Ik geef alles wat ik heb. Ik probeer ook tijd vrij te maken voor mijn fans om te laten zien dat ik het waardeer.”

Je staat in de zomermaanden 18 keren in de show SHOWTIME. Wat mogen we verwachten?

Johnny: “Uiteraard zal ik mijn songfestivalliedjes brengen, maar apart daarvan is het een spektakel. Er zitten ook andere geweldige zangers in de show, zoals Helmut Lotti, dus het draait niet alleen om mij. De zangers zullen wellicht elk 30 à 40 minuten zingen.”

Ook Helmut Lotti staat inderdaad op de affiche. Breng je samen een duet of is dat niet voorzien?

Johnny: “Ik ken Helmut al meer dan 30 jaar. Maar op dit moment weet ik het niet. Ik moet wachten tot de samensteller van de show terugkomt en hoe de show zich zal ontwikkelen.”

Moet je dan ieder weekend op en af van Ierland naar België én omgekeerd?

Johnny: “Ik heb ook nog veel andere concerten. Ik werk niet alleen in België. Na elke drie dagen in Brugge vertrek ik naar een andere plaats waar ik moet optreden.”

Is dat reizen niet vermoeiend?

Johnny: “Nee, dat is heerlijk. Het idee om eigenlijk drie nachten in hetzelfde bed te slapen in Brugge is wel leuk. Ik zit normaal gesproken elke dag in een ander land. Een ander hotel, een ander bed,…”

De avant-première van deze show is op dinsdag 18 april. Heb je een boodschap voor alle fans?

Johnny: “Ik ben er zeker van dat het een prachtige show zal worden en ik weet dat het geweldig zal verlopen. Ik hoop dat iedereen ervan zal kunnen genieten. Ze zullen vele mooie ervaringen hebben in de Owla.”

Wat brengt 2023 nog allemaal voor je?

Johnny: “Ik hoop op blijvend succes en meer muziek, meer platen en nog meer optredens.”

Nog een moeilijke vraag als afsluiter: hoeveel keren trad je al op in het prachtige Brugge? En wat ken je hier al allemaal?

Johnny: “Dat kan ik je eerlijk gezegd niet vertellen. Het is alsof je vraagt hoe vaak ik al heb gezongen. Ik zou zeggen nog altijd niet genoeg (lacht). Mijn voorkeur gaat naar Brasserie Uilenspiegel. Maar Brugge zit vol met mooie restaurants en cafés. Er is in deze prachtige stad ook veel chocolade te koop. Zoveel goede chocolade!” (PADI & OBI)

Alle data en tickets: vanaf 39 euro. Info: www.owlashowtime.be – www.owlabrugge.be