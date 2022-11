Topchef Martijn Bauwens na buitenlandse omzwervingen terug in Bredene: “Verliefd op de Aziatische keuken”

In de lokalen van Brouwerij Betsy kon je afgelopen weekend niet alleen genieten van Jurgen Taverniers bijzonder biertjes. De microbrouwer organiseerde er ook een heuse culinaire avond met Martijn ‘Marre’ Bauwens achter de potten. “Het was echt smullen van zijn creaties. Maar dat mag niet verbazen, want de Bredense chef maakte al de dienst uit in heel wat vermaarde buitenlandse restaurants”, aldus Jurgen.

Martijn Bauwens (35) is behalve voor wie zich in het wereldje van de Gault&Millaupunten en Michelinsterren beweegt niet meteen een bekende naam. Toch mag de Bredense chef al heel wat gerenommeerde restaurants op zijn conto schrijven. “Martijn werkte de voorbije jaren echter vooral in het buitenland en is nog eens superbescheiden bovenop. Het is door onze samenwerking voor mijn eerste Betsy-praline dat we elkaar wat beter hebben leren kennen. Onze twee culinaire avonden waren een poging om ook het grote publiek kennis te laten maken met Martijns kookkunsten”, opent Jurgen Tavernier zijn verhaal.

Keukenatelier

“Na mijn studies aan de hotelschool van Spermalie ben ik vrij snel bij topchocolatier Dominique Persoone terechtgekomen. Daar heb ik mijn passie voor werken met chocolade ontdekt. Met chocolade werken doe ik na vele omzwervingen trouwens nog altijd dolgraag”, blikt Martijn terug.

Na een passage in Oostende ging hij aan de slag in sterrenrestaurant In de Wulf van Kobe Desramaults. “Vandaar ging het als snel richting Engeland, De Verenigde Staten en Singapore. Later heb ik ook nog in Schotland en Spanje gewerkt.” Martijn belandde er vaak in toprestaurants zoals WD 50, een haute-cuisinerestaurant in Lower East Manhatten (New York) of l’Enclume, een driesterrenrestaurant in de Engelse Lakedistrict. “In 2AM in Singapore, toen het beste dessertrestaurant van de wereld, kon ik me dan weer uitleven op chocoladekunstwerkjes.”

“Koken aan huis zie ik niet zitten, ik ben eigenlijk geen sociale gast”

Martijn ontwikkelde er ook een liefde voor de Aziatische keuken. “Daarmee wil ik in de toekomst verder aan de slag. Met de échte Thaise keuken, met authentieke producten. Recepten zoals ik die heb leren eten aan kraampjes naast de vele tempels in Thailand.”

Nu hij zich opnieuw in Bredene heeft genesteld, wil hij de Bredenaar kennis laten maken met zijn bijzondere creaties van chocolade én zijn kijk op die Thaise keuken. “In de garage van mijn woning aan het Ter Cuereplein richt ik momenteel een keukenatelier in. Daar zal je binnenkort Thaise gerechten en chocoladeproducten kunnen oppikken. Ik ben momenteel al bezig met de productie van chocoladen Sinterklazen.”

Hij doet het allemaal tussen zijn job bij Dominique Persoone, waar hij opnieuw werkt, door. “Dingen creëren, daar geniet ik nu eenmaal van. En dat kan straks ook in mijn achterkeuken, bij wijze van spreken.”

Bescheiden

Zijn drang om nieuw lekkers te verzinnen, deed Martijn dit jaar ook bij Jurgen Tavernier belanden. “Martijn heeft voor ons de Betsy-praline met bruin bier ontworpen. En straks doet hij dat nog eens opnieuw voor een nieuwe Betsy-creatie”, pikt Jurgen in.

Chocoladen sinten bestellen kan nu al op zijn Facebookpagina #ByMarre. “Binnenkort vind je daar alles over mijn Thaise gerechten en chocolade. In de toekomst wil ik me ook engageren voor pop-ups en evenementen. Kok aan huis? Neen, dat zie ik dan weer niet zitten. Ik ben eigenlijk geen sociale gast. Geef mij maar mijn keuken, waar ik me kan uitleven.”

“Een beetje asociaal, maar vooral veel te bescheiden”, besluit Jurgen. “Martijn alias Marre is echt een uiterst creatieve kok die met authentieke producten werkt. Dat mochten onze gasten dit weekend ervaren.”

(Marc Mahieu)