Slecht weer fnuikt herdenkingstoerisme in Ieper, maar horeca tevreden: “Terug op niveau van 2019”

Door het slechte weer was het deze week relatief rustig in Ieper, maar toch zijn de horeca-uitbaters tevreden over het toerisme. Volgens voorzitter Jürgen Crombez van Horeca Ieper was het een heel goed najaar, beter dan vorig jaar. Steve Douglas van Salient Tours stelt wel vast dat het aantal rondritten daalt, maar vreest dat een aantal afgeschafte treinen en ferry’s daar voor iets tussen zitten.

Jürgen Crombez is naast voorzitter van Horeca Ieper ook zaakvoerder van hotel Yperley en de Lissewal in Elverdinge. Met zijn zaken gaat het momenteel goed. “Het hotel in Elverdinge zit helemaal vol en wat betreft catering mag ik een aantal herdenkingen en ceremonies doen, zowel in Ieper als in Poperinge”, vertelt Jürgen. “Ik denk dat het voor de horeca in het stadscentrum van Ieper ook wel goed zal zijn, maar dat het daarbuiten misschien iets moeilijker wordt. Het weer is ook niet goed, dat heeft ook wel een invloed op het aantal toeristen dat je in de stad ziet.”

“Er is wel meer geboekt dat vorig jaar en het valt op dat de Britten volop terug zijn”, vervolgt Jürgen. “Zelf ontvang ik ook enkele Australische en Nieuw-Zeelandse delegaties, maar ik weet niet of dat elders eveneens het geval is. Met de Menenpoort die in de stellingen staat, zou het me niet verwonderen dat mensen hun bezoek aan Ieper een jaartje uitstellen. Hoe de opkomst zaterdag uiteindelijk wordt, is moeilijk te voorspellen. Veel zal afhangen van het weer, denk ik. Toerisme in het algemeen zit zeker weer op het peil van 2019. We hadden een heel goed najaar. Zelfs oktober was een heel goeie maand, zowel voor de hotels als voor de restaurants. Beter dan vorig jaar.”

Liever op weekdag

Chris Bevernage van horecazaken Depot in de Menenstraat en Les Halles op de Grote Markt is wat meer in dubio. “Het is een beetje een rare 11 november, omdat het op een zaterdag valt. Op commercieel vlak hebben we liever dat Wapenstilstand op een weekdag is”, zegt Chris. “De reserveringen liepen wel goed binnen. Vanaf woensdag was Les Halles iedere dag volgeboekt. Opvallend is wel dat het weinig grote groepen zijn, maar vooral kleine groepjes en individuen. Ik heb dus niet het gevoel dat ze met hele autobussen afkomen. Al bij al kan ik niet klagen. Ik denk dat we globaal gezien op het niveau van 2019 zitten. Ook de zomer was trouwens heel goed.”

Chris Bevernage: “Opvallend is dat we weinig grote groepen over de vloer krijgen, maar vooral kleine groepjes en individuen.” © TOGH

Het aantal Britten is volgens Chris wel een beetje verminderd. “Wat we wel veel zien, zijn Nederlanders. Het valt op dat onze noorderburen Ieper ontdekt hebben als een toffe stad om te bezoeken. Dat was toch afgelopen zomer het geval. Of ze ook speciaal afkomen voor 11 november is nog koffiedik kijken. De viering van Wapenstilstand is wel een gegeven dat nog veel mensen aantrekt. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan het succes van de drie concerten van The Great War Remembered.”

Treinen en ferry’s

Bij Steve Douglas van Salient Tours en The British Grenadier Bookshop in de Menenstraat horen we toch een ander verhaal. “De toeristen zijn wel terug, maar niet in dezelfde aantallen. Het aantal toeristen dat een tour boekt, is gedaald”, klinkt het. “Vooral de toeristen die van ver kwamen, zoals Australiërs, Nieuw-Zeelanders en Canadezen, zien we minder. Het is niet alleen minder vergeleken met 2019, maar ook vergeleken met voor de eeuwherdenking.”

Steve Douglas: “Vooral de toeristen die van ver kwamen, zoals Australiërs, Nieuw-Zeelanders en Canadezen, zien we minder.” © TOGH

“Normaal is het nu de drukste periode voor mij, maar deze week was het niet zo goed, door een combinatie van het slechte weer en enkele treinen en ferry’s die geannuleerd werden”, gaat Steve verder. “Het is voorlopig (woensdag, red.) heel rustig geweest deze week. Ik verwachtte er wel meer van. Maar toch kan ik niet zeggen dat de zaken slecht gaan. Er is wel nog interesse voor memorabilia van de Eerste Wereldoorlog. Er blijven mensen meermaals komen, anderzijds blijven we ook nieuwe gezichten zien. Zo was er hier onlangs nog een Duits gezin. De elfjarige zoon van het gezin had zijn ouders overtuigd om hun vakantieplannen aan te passen, speciaal om naar mijn winkel te komen. Hij gaf me zelfs een Canadees Lego-soldaatje met poppies. Dus qua interesse van de jeugd zit het dus nog steeds goed.”