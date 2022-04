Sabaidee heropent op andere locatie als tearoom, maar ook met karaokeavonden en Thaise feestjes

Sabaidee, de tearoom met Thaise inslag, heropent op vrijdag 29 april. Dit keer in de Roeselaarsestraat pal tegenover de Heilig Hartschool waar vroeger Video 99 gevestigd was. Francis Hoorne bouwde de zaak eigenhandig om en runt straks met zijn Thaise echtgenote Sairung de zaak.

Francis Hoorne is niet aan zijn proefstuk toe als het op het ombouwen van een pand aan komt. Hij kocht de vroegere alom bekende fietsenzaak Polley in de Krekelmotestraat en maakte er Sabaidee van. “Mijn echtgenote serveerde er al Thaise gerechten, maar het was vooral ook een tearoom. De zaak draaide vooral in de namiddag goed op een iets ouder cliënteel, maar je kon er ook ‘s middags eten of gewoon een pintje komen drinken. Eventjes maakten we ook de switch naar een kledingzaak, maar uiteindelijk besloten we om naar Kalasin in Thailand te verhuizen.”

Je ging er bij de familie van je echtgenote wonen.

“Werken was daar voor mij niet toegestaan. Ik had er uiteraard wel een verblijfsvergunning waarvoor ik nu en dan over de grens moest om een stempel te laten zetten. Maar een werkvergunning is daar niet evident. Eigenlijk stapten we mee in de familiezaak, een zouthandel waar acht koppels werkten. Mijn vrouw leidde die, maar deed ook de markten. Zelf leefde ik er eigenlijk in het paradijs. Het weer is er altijd prachtig, de omgeving om van te snoepen en ik moest er niet werken. Maar het was mijn vrouw die er op stond terug te keren.”

Maand tijd om te roderen voor de Patersmarkt

Ook jullie drie kinderen verhuisden opnieuw mee.

“Het was voor hen niet makkelijk om destijds hun vrienden achter te laten en nu moesten ze dat opnieuw doen. Onze zoon Mathew is daar open gebloeid op een school met veel nationaliteiten. Voor alle drie geldt dat ze nu uitstekend hun Engels beheersen. Mijn zoon studeert nu aan Instituut de Pélichy, de jongste dochter gaat naar Middenschool de Pélichy en onze oudste dochter ruilde net een job bij de Spar in Kachtem voor een baan bij Jobfixers langs de Rijksweg.”

In totaal is er ruimte voor 100 personen in Sabaidee. “Veel ruimer dan vroeger, maar we willen het ook gezellig houden.” © Frank Meurisse

Hoe viel de terugkeer voor jullie mee?

“Het was natuurlijk opnieuw wat zoeken. We zijn eerst een tijdje bij mijn pa, die ondertussen is overleden, gaan wonen. Daarna hadden we een appartement in de Dirk Martenslaan. Ondertussen hadden we dit pand op de kop kunnen tikken en was ik aan het verbouwen geslagen. Eerst heb ik het woongedeelte in orde gebracht, zodat we konden verhuizen. Dat combineerde ik met uit gaan werken. Een tijdlang heb ik luchthavenvervoer gedaan, daarna mocht ik weer bij mijn oude werkgever Monument in Ingelmunster aan de slag. Maar ondertussen kwam ook corona op ons pad. Uiteindelijk heeft het een tijdje geduurd om alles in orde te krijgen, maar ik heb dan ook alles eigenhandig gedaan.”

Het resultaat mag gezien worden. De zaak is ook vrij groot.

“Ja, zeker in vergelijking met de vroegere Sabaidee. Misschien is dat wel nog mijn grootste vrees, vroeger zaten de mensen er vrij dicht op elkaar en werd er heel wat over en weer getetterd. Dat had zijn charme, hopelijk slaat het hier ook aan. De videotheek zul je er uiteraard niet meer in herkennen. Zelf troffen we hier ook niet veel meer aan die nog aan die videotheek herinnerde, behalve enkele dozen en een ‘cowboyfilm’ die vroeger in de volwassenenrayon stond.”

Jullie behouden wel de naam!

“Sabaidee betekent oewist in het Thais. Als alles oké is, antwoord je ook met sabaidee. Zelf kon ik mijn plan trekken in het Thais, maar het is niet dat ik het vloeiend spreek. Toen wij vertrokken zijn uit de Krekelmotestraat is de zaak eerst ‘t Gemak gaan noemen, nu is het Bistro Bobri. En met Sabaidee weten de mensen meteen waar we voor staan. Woensdag wordt onze sluitingsdag, alle andere dagen gaan we om 10 uur open. In de week is dat meestal tot rond 21 uur of zo, in het weekend loopt dat wat uit. De focus ligt eigenlijk op de tearoom in de namiddag. Heel wat voormalige klanten staken hier hun hoofd al eens binnen en zullen zeker terugkomen. Het is niet dat we ver verhuisd zijn, we zitten gewoon aan de andere kant van het Patersdomein. Het is zelfs zover gekomen dat mijn vrouw liever alleen boodschappen gaat doen. Als ik mee ben, word ik voortdurend aangeklampt.”

Maar er is meer dan de tearoom.

“Dat wel. Mijn vrouw zal wat kleinere Thaise gerechten presenteren, zowat in tapasvorm. En Moo-Ka-Ta, een soort Thaise grill waarbij met een bouillon wordt gewerkt, wordt de specialiteit. Maar verder kun je hier gewoon een pintje komen drinken aan de toog. We schenken Jupiler en Stella en een rijk assortiment aan streekbieren waaronder de Kasteelbieren. En ook Kwaremont natuurlijk, Nico Mattan is mijn neef. Er zullen hier wellicht ook wel feestjes plaatsvinden. Er komen hier wel nog wat Thaise dames over de vloer die met iemand uit de streek zijn getrouwd.”

Komt er ook een terras?

“Achteraan is die mogelijkheid er niet. Er is hier wel een koer die we straks willen laten overkappen om een pooltafel te zetten, dat is enorm populair in Thailand. Naast de keuken hebben we ook nog een kamer die we zullen inrichten als karaokeroom. Op het platteland in Thailand heb je geen cafés zoals hier, maar wel veel karaokebars waar ze uit de bol gaan. Wij zullen dat in een aparte kamer organiseren, ze kunnen immers niet allemaal even goed zingen. (lacht) Vooraan is een terras op het voetpad mogelijk, maar enkel voor tafeltjes met twee. We bekijken nog of het mogelijk is om enkele parkeerplaatsen in te nemen en zo een groter terras te creëren, maar daarvoor moeten we nog toestemming krijgen. De grote parking aan de overkant op een braakliggend stuk grond is ook praktisch. Op 29 april gaan we open, we hebben een maand tijd om in te lopen naar de Patersmarkt. Tegen dan zullen we al gerodeerd zijn”, besluit Francis.