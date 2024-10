Restaurant Marcus in Deerlijk levert volgend jaar Michelinster in en wordt na 20 jaar OYA: “Plek creëren die mensen raakt en verwondert”

Na twintig jaar vol passie, creativiteit en toewijding neemt restaurant Marcus afscheid van een prachtig hoofdstuk en opent met trots een nieuwe zaak: OYA. “We beloven in OYA een unieke beleving waar lokale en zuiderse invloeden samensmelten in een levendige sfeer en waar genieten van de vele verrassende smaken centraal staat”, stellen Gilles Joye en Heike Dedecker. “Tot 1 maart 2025 kan men blijven genieten van de mooie, creatieve en vertrouwde keuken van Marcus. Daarna maakt de volledige transformatie naar OYA haar intrede.

“Na twee decennia, waarvan achttien jaar bekroond met een Michelinster, voelt dit als het perfecte moment om onze koers te wijzigen en met nieuwe energie een toegankelijk, sfeervol concept neer te zetten”, verduidelijkt Gilles Joye. “OYA – genoemd naar de godin van verandering – staat voor verandering, een stap die ons dichter brengt bij wat meer dan ooit belangrijk is: een uitnodigende, pure beleving voor iedereen.”

Beleving

“Bij OYA draait alles om beleving, ongedwongen genieten in een ontspannen sfeer zonder franjes. De vrijheid proeven, smaken ontdekken en gewoon jezelf zijn. Geen overbodige complexiteit, alleen pure smaken en een terugkeer naar de essentie. OYA is een ode aan eenvoud, met een moderne twist en een eerlijke kijk op de klassieke keuken.”

Met een diep gevoel van dankbaarheid blikt het team terug op de afgelopen twintig jaar. De steun en waardering van trouwe gasten hebben Marcus tot een geliefde plek gemaakt. De erkenning van Michelin sterkte het team om telkens weer het beste van zichzelf te geven. OYA wordt nu een nieuw hoofdstuk, een uitnodiging om in diezelfde geest van gastvrijheid en ontmoeten verder te gaan, maar op een geheel nieuwe, inspirerende manier. Tot 1 maart 2025 kan je nog gaan genieten van de vertrouwde keuken van Gilles. Op 28 maart openen de deuren van OYA op dezelfde locatie in Deerlijk.

Marcus Catering

“Dit is voor ons een kans om na al die jaren trouw te blijven aan onze waarden, maar op een manier die fris, open en inspirerend aanvoelt. Het interieur en ons terras krijgen een make-over, maar de grootste transformatie zal natuurlijk plaatsvinden in de keuken, waar Gilles werkt met een Robata-grill. Hij brengt vol smaak ‘sharing and caring’-gerechten op tafel. Kortom: met OYA willen we een plek creëren die mensen raakt en verwondert.”

“Onze gevestigde waarde ‘Marcus Catering’ blijft wel bestaan en zet zijn gewaardeerde werk op het gekende niveau onverminderd voort. Ook MIRABEL Fresh&Fruity, de recent op de markt gebrachte natuurlijke vruchtenconcentraten voor de heerlijkste limonades en mocktails, wordt verder uitgebouwd”, besluit Gilles.