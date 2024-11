Restaurant Jean-Philippe haalt meteen topscore in nieuwe Gault&Millau en mag zich ook ‘Ontdekking van het Jaar van Vlaanderen’ noemen

Nog geen jaar na de opening krijgt restaurant Jean-Philippe in Ingelmunster al een topscore in de nieuwe Gault&Millau toebedeeld. Chef-kok Jean-Philippe Vormezeele (31) en gastvrouw Sara-Sofia De Pessemier (30) halen meteen een knappe 14,5 op 20 in de bekende culinaire gids. Als kers op de taart mogen ze zich ook ‘Ontdekking van het Jaar van Vlaanderen’ noemen. En dat is geen toeval. De vonk bij het koppel sloeg over bij Boury en dat zorgt nu ook voor vuurwerk op het bord.

De Mandelstreek ontpopt zich stilaan tot een nieuw culinaire walhalla. Met Boury in Roeselare en La Durée in Izegem zijn er al jaren twee sterkhouders aan de top, maar nu toont ook de nieuwe generatie zich stilaan. Vorig jaar wist Dean Masschelein van restaurant Nast in Izegem al een knappe 14,5 op 20 in de Gault&Millau te scoren en nu zet ook Jean-Philippe in buurgemeente Ingelmunster die straffe prestatie neer. Eén ding hebben ze alvast gemeen: beide koks werkten ooit als souschef in driesterrenzaak Boury in Roeselare. En laat het net daar zijn dat Jean-Philippe en Sara-Sofia elkaar ooit leerden kennen. Of hoe de kiem voor hun culinair succes daar al gezaaid werd en de vonk in de keuken oversloeg. Het bracht het koppel nadien nog naar The Jane in Antwerpen, voor ze eind 2023 besloten om voormalig restaurant Rouge é Blanc in Ingelmunster om te toveren tot hun eigen gastronomisch paradijs.

De culinaire bijbel Gault&Millau bekroont het restaurant in zijn nieuwste editie meteen met een knappe 14,5 op 20 én de eretitel ‘Ontdekking van het Jaar van Vlaanderen’. Of zoals Gault&Millau het zelf verwoordt: “We waren meteen onder de indruk van dit ondernemende koppel. De kwaliteit in het bord is opmerkelijk, de zin voor details opvallend. Op regelmatige basis doen Jean-Philippe en Sara-Sofia alles alleen, wat de ervaring extra bijzonder maakt. Toch opmerkelijk hoe deze getalenteerde chef deze kwaliteit reeds solo kan garanderen. Dat belooft voor de toekomst.”

Personeel

Jean-Philippe en Sara-Sofia zijn enorm verheugd met de bekroning .”We hadden dit totaal niet verwacht”, reageert hij. “Het is een zeer mooie erkenning voor het parcours dat we het afgelopen jaar afgelegd hebben. We hebben keihard gewerkt en zijn er voluit voor gegaan. Op heel wat momenten stonden we enkel met twee in de zaak. Enkel in het weekend en op feestdagen schakelden we de hulp van flexi-jobbers in, dus we zijn blij dat het vele werk nu ook naar deze mooie prijs en die extra titel heeft geleid.”

Het koppel trok naar de uitreiking zonder te weten wat hen te wachten stond. “We waren al zeer blij met onze punten en dan kwam nog de uitreiking van die titel”, glimlacht Jean-Philippe. “Plots stonden we wat onwennig op het podium. We zijn al een eind op zoek naar extra personeel, maar die zoektocht verloopt niet vlot. We hopen dat deze vermelding in de Gault&Millau nu vlugger tot wat resultaat zal leiden en dat mensen misschien makkelijker de stap zullen zetten. We horen ook dat de reservaties nog vlotter zullen binnenstromen, maar we zijn daar klaar voor. Ik heb intussen ook al felicitaties van Tim Boury mogen ontvangen. Ook voor hem is het fijn dat één van zijn voormalige werknemers nu in de prijzen valt. Vanavond (dinsdagavond, red.) gaan we het goed vieren door eens lekker te gaan eten en een goed glas te drinken. Vanaf woensdagmiddag staan we terug paraat en dat zullen we meteen met een gloednieuw menu doen”, knipoogt de chef.