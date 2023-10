Jean-Philippe (30) en Sara-Sofia (29) openen nieuw restaurant op stek van Rouge é Blanc: “Bij ons zijn klanten geen nummer”

Jean-Philippe De Pessemier en zijn vrouw Sara-Sofia openen begin december – met enkele maanden vertraging door verbouwingsproblemen – Restaurant Jean-Philippe, in de Bruggestraat 97 in Ingelmunster, waar vroeger Rouge é Blanc was gevestigd. Het koppel werkte samen bij Boury en later in het befaamde The Jane, maar wou een eigen, kleine zaak beginnen. Er zijn twintig couverts: “Bij ons zullen de klanten geen nummer zijn.”

Jean-Philippe (30) is afkomstig uit Oostnieuwkerke. Hij zat nog maar in de lagere school toen hij al wist dat hij kok zou worden.

“In het zesde studiejaar hadden we een oriëntatiedag in Ter Groene Poorte in Brugge. Ik zette door en deed na mijn opleiding nog een zevende jaar fijnkeuken. In dat jaar begon ik al te werken bij Boury in Roeselare. Daar leerde ik Sara-Sofia kennen. Ik was er toen al twee jaar aan de slag en samen deden we er nog drie jaar bij. We verhuisden ook mee naar het nieuwe pand in Rumbeke. Onze volgende uitdaging was The Jane in Antwerpen, waar ik vijf jaar werkte en mij opwerkte tot keukenchef. Op een bepaald moment keken mijn vrouw en ik uit naar een eigen zaak.”

De liefdesvonk

Roeselare is Sara-Sofia (29) niet onbekend. “Mijn papa was tandarts in Roeselare. Met mijn mama heb ik altijd in Eeklo gewoond, waar ik naar de lagere school ging. Ik volgde de eerste twee jaar middelbaar in de hotelschool in Gent. Het koken was niet voor mij, de zaal vond ik leuk. Uiteindelijk liet ik dat toch los en studeerde ik bedrijfskunde en boekhouding. Toen ik klaar was met de middelbare school, was het mijn plan om verder te studeren voor eventmanager, maar mijn papa vond dat ik toch één jaar gewerkt moest hebben, anders kon ik spijt krijgen dat ik mijn eerste passie niet had omgezet in de realiteit.”

“Ik begon bij Boury in Roeselare, waar ik drie jaar werkte. Ik was goed bevriend met Jean-Philippe en later sloeg de liefdesvonk over. Ik was zo gelukkig dat ik een partner had gevonden die zo gedreven, zelfstandig, behulpzaam en vriendelijk was”, vertelt Sara-Sofia.

“In december 2017 begon ik in The Jane in Antwerpen, Jean-Philippe in april 2018. Het eerste jaar stond ik over de middag in de bar, ’s avonds in het restaurant. De volgende vier jaar werd ik de vaste gastvrouw in het restaurant. Na de lockdown dachten we na over wat we samen zouden doen.”

Groot terras

Via een goede kennis die in de immobiliën zit, verzeilden ze in Ingelmunster. “Hij hield een oogje in het zeil voor een pand. In oktober 2022 kwamen we hier voor de eerste keer binnen. Het was niet direct wat we voor ogen hadden, maar we zagen wel het potentieel”, zegt Jean-Philippe. Sara-Sofia vult aan: “Onze visie was een klein pand. We wilden afstappen van een grote zaak. We hebben nu twintig couverts en beschikken wel over een groot terras, maar het is niet de bedoeling dat we gaan uitbreiden. Op 22 november 2022 besloten Jean-Philippe en ik de stap te zetten. Dat gebeurde tijdens een service in The Jane, waar het er hectisch aan toeging.”

“We hebben twintig couverts en breiden niet uit. Onze visie was echt een klein pand”

Het koppel was van plan om hun zaak te openen in mei, maar dat werd telkens uitgesteld.

“We hadden Rouge é Blanc gekocht met de belofte dat de afbraak- en opbouwwerken van het terras in mei klaar zouden zijn. Helaas is dat niet gebeurd. En we konden maar beginnen aan de binnenkant wanneer de buitenkant klaar was. In het terras moesten er ook twee nieuwe regenputten worden gestoken, maar het was te vochtig in de grond. Dat bleef ook enkele weken aanslepen. De grote werken begonnen in juni en toen kwam het bouwverlof. We zaten dan ook nog met vochtproblemen tijdens en na het schilderen”, zucht Jean-Philippe, die nu zich focust op de toekomst. “Begin december gaan we open. De zaak draagt mijn voornaam. We serveren een gastronomische keuken. Ik zal gerechten uit de zee op het bord toveren. Het hoofdgerecht kan ook een stukje vlees zijn.”

“We zorgen voor een totaalbeleving”, pikt Sara-Sofia in. “Bij ons zijn de klanten geen nummer. We streven ernaar dat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat.”

Jean-Philippe knikt en geeft nog mee: “We werken met een lunch- en een algemeen menu. De lunch kost 60 euro, het menu van zes gangen 95 euro, exclusief wijnen.”

Open van woensdag tot zondag. Dicht op maandag en dinsdag. Info: 051 69 07 07 – info@jean-philippe.be – www.jean-philippe.be