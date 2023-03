Restaurant De Beurze heropent met nieuwe keuken

Gedurende een viertal weken bleef restaurant De Beurze gesloten. Het restaurant op de hoek van de Markt en de Eiermarkt had bezoek gekregen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De Beurze haalde bij de recentste inspectie een ongunstig resultaat voor wat betreft de keukenactiviteiten, de infrastructuur en de organisatie van de bereidingen en moest stappen ondernemen om de gebreken op te lossen. Een hercontrole werd in het vooruitzicht gesteld.

Om aan de voorwaarden van het FAVV te kunnen voldoen, besloot de uitbating van De Beurze om een gloednieuwe keuken te laten installeren. Daarbij werden ook nieuwe en afwasbare plafonds geplaatst. Die ingreep en de keuze voor veel inox in de nieuwe keuken maken schoonmaakklussen een pak eenvoudiger.

Perfecte ligging

Het restaurant kon woensdag opnieuw de deuren openen voor haar gasten. Restaurant De Beurze is al jarenlang aanwezig op de Markt en weet door die ligging heel wat toeristen te bekoren. De zaak werd in 2019 overgenomen door Shorash Mohammed, samen met twee vennoten. In de krant van vorige week hadden we het over het faillissement van vier horecazaken in Brugge in uitbating van de uit Syrië afkomstige Shorash Mohammed. Voor die zaken worden momenteel nieuwe overnemers gezocht. Maar restaurant De Beurze valt voor alle duidelijkheid buiten dit faillissement, net als restaurant Die Maene, waar Shorash Mohammed ook mede-uitbater is. Dat restaurant ligt eveneens op de Markt, iets verderop. (PDV)