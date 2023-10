Politie sluit restaurant in Kortrijk door erbarmelijke hygiëne en illegale tewerkstelling

De politiezone Vlas en de inspectiediensten controleerden op donderdagavond 5 oktober in totaal 11 handelszaken. Verspreid over Kortrijk en Kuurne werden 2 barbershops en 9 eetgelegenheden gecontroleerd.

Het ging om een multidisciplinaire controle, opgezet door de PZ VLAS en uitgevoerd in samenwerking met inspecteurs van het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De coördinatie en leiding van de operatie waren in handen van de recherche van de PZ Vlas.

Belangrijkste resultaten

Rekening houdend met lopende onderzoeken en om de commerciële activiteiten van de handelszaken die grotendeels in orde waren niet te schaden, worden enkel algemene resultaten meegegeven:

· 1 van de eetgelegenheden in Kortrijk werd onmiddellijk gesloten door het FAVV. De hygiëne was erbarmelijk, bovendien werd er ook illegale tewerkstelling vastgesteld.

· tijdens de controle van een andere eetgelegenheid in Kortrijk, werd ook leverancier die bezig was gecontroleerd. Er werd voor 4.000 euro aan voedsel vernietigd omdat het om diepvriesvoedsel (vooral zeevruchten) ging die met een (gewone) koelwagen en dus aan een te hoge temperatuur werd vervoerd.

· in 1 barbershop in Kortrijk werd ook illegale tewerkstelling vastgesteld.

Er werden processen-verbaal of waarschuwingen opgesteld voor volgende inbreuken:

· 4 PV’s wegens inbreuken op de voedselveiligheid

· 2 PV’s wegens illegale tewerkstelling

· 1 PV wegens illegaal verblijf in het land

· 4 PV’s wegens inbreuken op de aanmelding van tewerkstelling(Dimona)

· 4 PV’s wegens inbreuken op de deeltijdse arbeid

· 2 PV’s wegens inbreuken op het studentencontract

· 2 Waarschuwingen voor inbreuken op de voedselveiligheid

· 1 Waarschuwing voor een inbreuk op de deeltijdse arbeid

Burgemeesters Ruth Vandenberghe en Francis Benoit: “We willen met deze gezamenlijke controleactie duidelijk maken dat alle vormen van malafide of illegale handelspraktijken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede niet getolereerd en integraal aangepakt worden. De uitbaters weten alvast dat onze politie- en inspectiediensten regelmatig controleren. Uit de vaststellingen blijkt dat dit ook nodig is. De acties worden dus zeker vervolgd.”