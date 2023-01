Pas 23 en nu al baas van hotel Richmond

Jens Kamoen (23) is de nieuwe uitbater van hotel Richmond. Jens kreeg de horecamicrobe met de paplepel ingeven: vader Dirk is sinds jaar en dag uitbater van de Alfa Inn.

“Ik ben opgegroeid in het horecawezen: thuis aan de ontbijttafel ging het vaker wel dan niet over het hotel. Al van kleins af hielp ik ook graag mee. De ene keer met het ontbijt, een andere keer als receptionist of – zoals afgelopen zomer nog – als nachtportier”, aldus Jens, die hotel en toerisme deed aan Spermalie, een bacheloropleiding bedrijfsmanagement en daarna nog een schakeljaar Handelswetenschappen volgde aan de UGent.

Persoonlijke aanpak

“Van klusjesman over boekhouder tot manager: als hoteluitbater moet je zo’n beetje van alle markten thuis zijn”, zegt hij. “Bovendien is elk hotel verschillend: andere software, meer of minder kamers,… Dat betekent ook dat de aanpak in de praktijk steeds weer anders is.” Jens droomt ervan om de Richmond tot boetiekhotel om te vormen. “Er zijn veel mooie hotels maar dit concept ontbreekt hier nog een beetje. Ik zie de Richmond op termijn evolueren naar een mooi conceptueel hotel met een personal touch, dat bij de gasten meespeelt in hun keuze om naar Blankenberge te komen. Op die manier wil ik mij ook onderscheiden”, klinkt het.

Leffe Café

Jens wil daarnaast ook het Leffe Café nieuw leven inblazen. “Als extra service naar onze gasten toe, maar ook voor wie níet in het hotel verblijft. In de winter ligt de bezetting een stuk lager en dan helpt het als je iets extra’s kunt aanbieden”, klinkt het. Het Richmond hotel werd voorheen uitgebaat door vrienden van Jens’ ouders. “Dat ik op hun horecanetwerk kan voortbouwen, is uiteraard een groot voordeel. Ook nu, bij de overname, heb ik al veel aan mijn ouders gehad. Een hotel runnen, brengt elke dag nieuwe uitdagingen met zich mee, maar dat maakt het ook net zo boeiend”, besluit Jens. (WK)