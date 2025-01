Nick (29) neemt samen met vriendin Frobe (26) Taverne Floride over van zijn ouders: “Willen de sfeer van weleer terugbrengen”

Nick Van den Kerckhove (29) heeft samen met vriendin Frobe Vanhaecke (26) Taverne Floride overgenomen van zijn ouders. De zaak bestaat al sinds 1987 en is een van de laatste bruine kroegen op de zeedijk van Oostende. Nick wil de authentieke sfeer in de zaak bewaren en combineren met een moderne eetkaart.

“Ne pintje en ne babbel, das us beste recept!”, zo staat er te lezen op de sociale media van Taverne Floride en het is meteen een goede samenvatting van de manier waarop Nick de zaak van zijn ouders wil verderzetten. Aan de muur van de zaak hangen oude foto’s waarbij volop gedanst wordt en mensen verkleed zijn. “Ik zit hier vooraan”, wijst Nick aan. Hij groeide voor een groot stuk op in de zaak en werkte al vaak genoeg mee als jobstudent. De voorbije jaren opende Nick al zijn eigen zomerbar Bar Abbaye in Oudenburg. Daar leerde hij zijn vriendin Frobe kennen. Toen zijn ouders begonnen te dromen over hun pensioen, besliste Nick om het samen met zijn vriendin over te nemen. “Na mijn zomerbar had ik eigenlijk spijt dat ik geen hotelschool gevolgd had. Ik voelde wel dat ik graag iets wilde doen in deze sector. Toen ik mijn vriendin leerde kennen, viel de puzzel in elkaar. Je kan zo’n zaak immers niet alleen runnen. Zij is ook echt voor de horeca geboren. Toen ik haar voor de eerste keer aan het werk zag in Oudenburg wist ik dat ze hiervoor ‘gebrakt en gescheten was’, zoals ze in Oostende zeggen”, lacht Nick.

Taverne Floride is nog een typische bruine kroeg. “Het is in de eerste plaats een café, waar mensen komen om iets te drinken en te praten. Tegelijkertijd willen we ook gaan richting tearoom met een vernieuwde kaart. Mijn vriendin heeft al veel ervaring in de keuken. We serveren nu lekkere burgers en tussen 14 en 17 uur kunnen mensen ook pannenkoeken komen eten. We krijgen er alvast veel positieve reacties op.”

Activiteiten

Daarnaast zet Nick ook volop in op ontmoeting. “We willen de sfeer van weleer terugbrengen. Niets moet, alles mag. Mensen komen hier naar de voetbal kijken. We sponsoren ook een wielerclub, de Potschieters. Zij komen hier ook naar de koersen kijken.”

En hij heeft nog meer plannen. “We doen bijvoorbeeld een manillenavond deze week. Misschien komen er maar acht mensen op af, maar wie weet kan het verder groeien. We hebben heel wat trouw cliënteel dat snakt naar zo’n activiteiten. Daarnaast zien we ook veel dertigers. Het is leuk dat beide doelgroepen hier door elkaar zitten. Je moet de ouderen trouwens niet onderschatten. Het zijn de eerste die op de banken zouden staan. Mijn ouders hadden zo’n initiatieven wat afgebouwd na al die jaren. Dat was ook logisch. Mijn pa wordt 63, mijn mama 61. Ze hebben zomers zes dagen op zeven gewerkt. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Aan de sfeer die zij hier gecreëerd hebben, zullen we niet komen.”

Ouders

Nick heeft enorm veel respect voor wat zijn ouders gedaan hebben. “Ze hebben genoeg zwarte sneeuw gezien door de jaren heen. De zeedijk die open lag tijdens de werken, corona, … Ze hebben ons gewaarschuwd. Het is een grote verandering. Ik combineer het nog met mijn job in het onderwijs. Ik geef parttime les voetbal in Athena Pegasus. Het is een pittige combinatie, zeker met ons zoontje van 9 maanden. De mama van Frobe is ook meegekomen in de zaak, waardoor we met drie kunnen afwisselen. Vorige zaterdag was onze doop met de Nieuwjaarsduik. We moeten nog veel leren, maar zoals een klant – die hier al 38 jaar komt – het zei: je maakt geen fout, je doet ervaringen op.”

Jack, de zoon van Nick, zal net als hij voor een stuk opgroeien in de zaak. “Ik heb zelf niets anders gekend. Tot mijn 12 jaar woonden we boven de zaak. Wij hadden tijdens de zomer altijd het strand om ons uit te leven. Wij speelden altijd met de kinderen van Engelse klanten die nu nog altijd elk jaar terugkomen met hun kinderen. Dat waren zalige tijden. Veel van de klanten hebben mij hier nog als kind zien rondlopen.”