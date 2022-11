Kimberley en Stefaan geven de Padrone een nieuw leven

Restaurant Padrone, in de Diksmuidebaan, heropent op 5 januari. De nieuwe uitbaters zijn Kimberley Van Laarhoven uit Knokke en Stefaan Moyaert uit Zedelgem, die al een tijdje op zoek waren naar een zaak om over te nemen. “Ik was onmiddellijk verkocht”, zegt Kimberley. Aan het concept wordt niet geraakt, en Bert Fichefet blijft er in de potten roeren.

In september kondigden Tom en Angélique Vermeersch de definitieve sluiting van hun restaurant Padrone aan. De torenhoge energieprijzen en de moeilijkheid om vast personeel te vinden bleken er te veel aan. Dat schrikt Kimberley Van Laarhoven (31) en Stefaan Moyaert (49) niet af. Zij wagen de sprong. Ook goed nieuws dus voor kok Bert Fichefet (43).

Onmiddellijk verkocht

“Eigenlijk zijn we al jaren op zoek om een zaak over te nemen”, vertelt Kimberley. “We keken eigenlijk meer naar de regio Loppem-Brugge. Tot we eens kwamen kijken naar de Padrone. Ik was onmiddellijk verkocht. Het is net zoals wanneer je op zoek gaat naar een huis: het moet klikken – en dat gevoel had ik bij dit pand.”

“Zelf ben ik horeca-minded. Ik heb er een opleiding van zes jaar aan de hotelschool op zitten en altijd in de sector gewerkt. Zo heb ik onder andere een zevental jaar in het gekende hotel-restaurant Weinebrugge in Sint-Michiels gewerkt. Afgelopen zomer hebben we drie maanden een pop-up fondue gerund in Zedelgem en dat gaf mij alleen maar meer goesting om eindelijk eens zelfstandig aan het werk te gaan.”

“Ik ben drukker”, vertelt Stefaan, zaakvoerder van Print Butler in Beernem en freelance vertegenwoordiger van printsoftware. “Ik ken de uitdagingen van een zelfstandige dus vrij goed. We hebben nu heel wat werk om alle administratieve formaliteiten in orde te brengen en contracten met potentiële leveranciers op punt te stellen. We bekijken ook energiebesparende maatregelen.”

“Aan het concept gaan we maar weinig sleutelen. De klanten weten wat ze hier kunnen verwachten, want je kan Bert – een kennis van mij van vroeger – nu eenmaal niet vragen om tegen zijn aard in te gaan werken. De naam van de zaak wijzigen we niet. Wel heb ik het logo wat meer uitstraling gegeven. Dat kon ik, als drukker, toch niet laten!” (RI)

Vanaf 5 januari open op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdagavond en zondag. Dicht op dinsdag, woensdag en zaterdagmiddag. Reserveren kan al, op 0468 15 89 30 of via www.padrone.be.