Het leven wordt duurder, maar deze West-Vlaamse koffiebarketen verláágt prijzen: “We willen in crisistijden een houvast bieden”

Terwijl zo goed als álle prijzen de hoogte inschieten, verlaagt IzyCoffee de prijs van zijn koffie. Een bewuste zet, volgens oprichter Bart Buyse. De Izegemse koffiebarketen wil mensen in crisistijden een houvast bieden. “Zo willen we onze duurzame kwaliteitskoffie nóg toegankelijker maken voor de grote massa.” En er is nog nieuws: tegen eind dit jaar moet het aantal shops van tien naar vijftig stijgen. “Daarna mikken we op het buitenland.”

Dat Bart Buyse (48) ooit een kwaliteitsvolle koffiebarketen uit de grond zou stampen, stond lang niet in de sterren geschreven. Na zijn studies toerismemanagement ging hij aan de slag bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa Group, waar hij jarenlang een directiefunctie bekleedde.

Bart opereerde onder andere vanuit Londen, Warschau, Sint-Petersburg en Frankfurt, maar besloot in 2018 om zijn leven over een compleet andere boeg te gooien.

“Mijn vrouw Larisa (36) en ik zijn eerst, met onze twee kinderen Philip (7) en Sebastian (6), op wereldreis vertrokken en onderweg zouden we uitdokteren welke richting we wilden inslaan”, legt Bart uit.

“Larisa besloot een eigen online juwelenzaak, Bling Friends Forever, uit de grond te stampen, ik wilde een koffiebarketen starten.”

Zijn eerste stapjes zette Bart in augustus 2018 met een koffietruck, waarmee hij aan het station van zijn thuisstad Izegem zijn eerste vijf koffies per dag verkocht. In november van dat jaar volgde de eerste vestiging van IzyCoffee, eveneens in Izegem.

“Waarom een koffiebar? Ons land heeft geen eigen kwaliteitsvolle keten in die sector, terwijl de Belg de achtste grootste koffiedrinker ter wereld is. Ik zag een blinde vlek en wilde die opvullen. Dat blijkt nu de juiste keuze geweest te zijn.”

Eén miljoen koffies per jaar

Bijna vier jaar na de start kan IzyCoffee mooie adelbrieven voorleggen. De keten telt ondertussen tien vestigingen – naast Izegem gaat het om Knokke, Kortrijk, Oostende, Gent (2x), Antwerpen, Roeselare, Tielt en Torhout – en dit jaar wil Bart met zijn dertigkoppig team liefst één miljoen koffies over de toonbank laten gaan. “We mikken dit jaar op een omzet tussen de 2 en 2,5 miljoen euro”, klinkt het ambitieus.

Opmerkelijk is wel dat IzyCoffee de prijs van haar meest verkopende koffies, zoals de Doppio Espresso en de Long Black en de enorm populaire Belgische frisdrank Ritchie van 4 naar 3 euro te laten zakken.

“De veel gevraagde verse muntthee, de verschillende basic-Hot Chocolates en de melkkoffie Flat White ondergaan dan weer een prijsdaling van 5 naar 4 euro. De Ice Coffee of the Week kost voortaan maar 5 euro, in plaats van 6.”

Tegen eind 2023 willen in de Benelux, Frankrijk en Duitsland 250 shops runnen

En dat net op een moment waarop alle grondstofprijzen ongeziene pieken halen. Dat de keten door de ingreep minder winst maakt, neemt Bart er bij.

“We willen er zijn voor de mensen die door de stijgende energieprijzen moeilijker krijgen om de stad in te trekken. Dit past ook perfect in onze survival of the kindest-filosofie. We ondernemen niet omwille van pure winst, we willen een meerwaarde bieden aan de maatschappij.”

Op naar ‘zero waste’

Daaronder valt ook de bewuste keuze om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Zo vind je in de IzyCoffee-vestigingen niet langer porseleinen koffiekopjes.

“Bij een verkoop van één miljoen koffies is het wetenschappelijk bewezen dat industriële vaatwassers niet langer milieuvriendelijk zijn. Daarom gebruiken we in onze shops ook de honderd procent recycleerbare beker.”

“Die kan in ons zelfontworpen recyclage-eiland gedeponeerd worden, waarna wij die rechtstreeks aan de afvalverwerker bezorgen. Zo zijn we er zeker van dat ze niet tussen het andere afval belanden. Een dergelijk eiland gebruiken we al in Gent, komende zomer willen we het concept in alle filialen uitrollen.”

De duurzame gedachte gaat echter véél verder. “Dit jaar zullen we twintig ton koffiegruis genereren”, vervolgt Bart.

“Dat willen we integraal van de afvalberg redden. Daarvoor werken we samen met enkele start-ups die het gruis gebruiken om compleet circulaire merchandising te maken, zoals zepen en kaarsen met onze zogenaamde corporate smell. Op die manier kan je een stukje IzyCoffee in huis halen.”

“Sinds vorig jaar zijn we ook aangesloten bij Too Good To Go en kunnen we onze niet verkochte slaatjes en veganistische taartjes nog aan de man brengen. Ons doel: op termijn volledig zero waste werken.”

West-Europa veroveren

Tegen eind dit jaar wil IzyCoffee overal in België te vinden zijn. “We mikken op vijftig shops”, stelt Bart. “Voorlopig zijn we enkel in Vlaanderen te vinden, maar ook daar moet verandering in komen.”

“Zeebrugge en Brugge zijn de eerste nieuwe openingen die er aan komen en we willen onszelf ook in alle Vlaamse centrumsteden verankeren. Maar we kijken ook naar Wallonië. Het plan is om te starten in steden als Moeskroen en Doornik, om daarna volgens het olievlekprincipe verder te groeien en ook Brussel in te palmen.”

Stilaan kijkt IzyCoffee ook over de landsgrenzen. “Rijsel, een metropool op amper enkele kilometers van West-Vlaanderen, moet de eerste stap worden.”

“Tegen eind 2023 moeten 250 shops een feit zijn. Daarvoor mikken we op de Benelux, Frankrijk en Duitsland. In dat laatste land heb ik, dankzij mijn verleden bij Lufthansa, een enorm netwerk waarop ik kan terugvallen. IzyCoffee moet de West-Europese equivalent van Starbucks worden, maar dan milieuvriendelijker.”

The sky is duidelijk the limit voor Bart Buyse en IzyCoffee, al heeft hij zichzelf tegelijk een deadline opgelegd. “Op 1 augustus 2024 wil ik me terugtrekken uit het operationele verhaal van IzyCoffee”, zegt hij.

“Dan vertrek ik met mijn gezin voor een tweede keer op wereldreis, in de wetenschap dat deze trein definitief vertrokken is en tot een internationaal begrip uitgegroeid is.”

“In de Verenigde Staten vragen mensen niet langer om samen een koffie te drinken. Daar vragen ze om samen naar Starbucks te gaan. Wel, als men hier samen een IzyCoffee gaat drinken, dan ben ik een tevreden mens. Dat zou de ultieme bekroning zijn.”