Frituur & Eethuis ’t Stroatje viert tweejarig bestaan

Kevin Verlinde (31) en Stefaan Lecluse (51) baten in juni twee jaar de Bellegemse zaak Frituur & Eethuis ’t Stroatje uit. Dit willen ze vieren met een groot verjaardagsfeest op zaterdag 3 en zondag 4 juni met het ‘Weekend van ’t Stroatje’.

Kevin en Stefaan hadden geen ervaring met de frituurwereld, maar droomden ervan om ooit een zaak te starten. “We wilden niet van nul beginnen, want daarvoor hadden we niet voldoende middelen. Zo kwamen we terecht bij de oude frituur ‘Het Straatje’. Trotse West-Vlamingen die we zijn, vonden we dat de naam wat huiselijker kon. In juni 2021 begonnen we dan officieel met ’t Stroatje”, zegt Kevin. Kort na de opening van de frituur, verhuisde het koppel van Meulebeke naar Bellegem. “Ik heb nog nooit zo’n groot dorpsgevoel gehad als in Bellegem. We voelen ons hier heel welkom en het is fijn om met zo veel verschillende mensen contact te kunnen leggen. Stefaan en ik zijn echt dankbaar”, glimlacht de uitbater.

Optredens

‘Weekend van ’t Stroatje’ is het weekend waarin Stefaan en Kevin hun dankbaarheid uiten naar hun klanten. Op zaterdag 3 juni gaan ze van start om 18 uur met een barbecue. Daarop aansluitend volgen optredens van Tim Nash en Sam Gooris. Zondag beginnen de festiviteiten al om 11 uur met een aperitiefconcert van David Callebert. Daarna volgen een royaal koud buffet en een familienamiddag. Ook op zondag zijn er optredens voorzien van The House of Majesty, Yves Segers en Bart Kaëll. Kevin neemt op beide dagen ook de microfoon in de hand onder de naam Ke’Vin. “We hebben ongeveer 200 plaatsen per dag en de tickets gaan al vlot de deur uit”, aldus een trotse Kevin.

Vorig jaar vierde de frituur zijn eerste verjaardag met een optreden van Luc Steeno. “We merkten dat dit veel succes had. Onze vaste klanten en dorpelingen genoten met volle teugen van de sfeer. Toen beslisten we om uit te breiden naar twee dagen voor het volgende verjaardagsfeest. Het is de bedoeling dat we er een jaarlijkse traditie van maken”, zegt Kevin. (Siel Vandorpe)

https://t-stroatje.webnode.be