Een tafel voor álle zintuigen: de nieuwste attractie van Philippe en Kristine na 10 jaar innoveren in Hostellerie Kemmelberg

“Weet je nog die tijd, toen we aan een gewone tafel zaten… misschien is dit wel de start van een trend.” De ‘proeftafel’ van Philippe Vercoutter is de nieuwste attractie in Hostellerie Kemmelberg. De ingenieur-informaticus ontwerpt een “multi-sensoriële belevingstafel” in het pas vernieuwde salon van zijn viersterrenzaak, die hij intussen tien jaar uitbaat met Kristine De Loose. Voordat het koppel dit prototype met kwalitatieve streekbeelden, passende gerechten, geurverspreider, mistvormer en muziekboxen verder vermenigvuldigt, laten ze Jan en alleman eens proeven. Om feedback te krijgen.

“Moods & Foods, dat is ons concept”, vertelt Philippe. “In het vernieuwd salon willen we voortaan alle zintuigen prikkelen. In de centrale tafel is een groot frame gebouwd, waarop we mooie statische en dynamische 4K-beelden in hoog contrast tonen.”

Beelden die Philippe zelf nam in de streek, zoals boshyacinten op de Kemmelberg, Poperingse hopvelden en de kust. Zitten ook nog in de tafel: een geurverspreider, mistvormer en muziekboxen. “Zo kan je bijvoorbeeld bosgeur ruiken, nevel zien en vogeltjes horen, alsof je tussen de boshyacinten eet en drinkt. We brengen als het ware de natuur binnen. Het is een totaalervaring: bij elk thema serveren we passende gerechten. Denk aan een vissoepje, terwijl je de zee ziet en hoort.”

Projectoren

Boven de tafel liet Philippe twee 4K-projectoren bouwen in het plafond. “Deze dalen automatisch en projecteren extra beelden op schermen, die aan beide zijden van het salon naar beneden komen. De lampen boven de tafel volgen de kleuren van de getoonde beelden. Ook de verlichting in het volledig salon wordt dan aangepast. Bij boshyacinten past groen-blauw, bij hoppe groen-geel, enzovoort. Dit kleurenschema wordt doorgetrokken tot op de parking en het park van het hotel. Via de vernieuwde ramen geniet je van een panoramisch zicht vanop West-Vlaandererns hoogste punt.”

Philippe is gegradueerde informatica en elektronica-ingenieur, met specialisatie in computertechnieken en een eindwerk rond digitale beeldverwerking. “Allemaal competenties, die nu goed van pas komen. Tegenwoordig ben je in de horeca beter van alle markten thuis: het is véél meer dan mensen een koffie en bed geven.”

De Hostellerie is pas de eerste horecazaak van Philippe (59) en partner Kristine De Loose (53). Hij zat in IT, zij in de architectenwereld. “Na de verkoop van mijn informaticabedrijf begon de zoektocht naar een nieuwe uitdaging”, aldus Philippe. “Via via hoorden we dat dit misschien over te nemen was. We trokken onze stoute schoenen aan, beklommen de 156 meter hoge berg en… op 12/12/12 was het zover. Een makkelijk te onthouden datum.”

Jubileum

Het koppel viert er nu hun tienjarig jubileum, en denkt nog niet aan uitbollen. “Ons werk staat in teken van hobby’s en interesses, zodat we niet het gevoel hebben dat we moéten werken. Zoals een huis is ook een hotel nooit af. We renoveerden de bar en lobby, verhoogden de toegankelijkheid met nieuwe trappen en een lift, en creëerden een seminariezaal en 7 bijkomende luxekamers. Nu hebben we het salon aangepakt, met steun van Westtoer. Deze ‘proeftafel’ voor 8 personen is pas een tweede versie. We gaan eerst nog aan de slag met de feedback van onze gasten vooraleer we dit prototype vermenigvuldigen. Intussen broeden we op plannen voor extra kamers en een andere zaal. Alle werken gebeuren steeds met respect voor de authenticiteit en geschiedenis van het gebouw.”

Baron Jacques Bruneel de la Warande liet het landhuis bouwen in 1954. “Om het opkomende toerisme in Kemmel te stimuleren. In de beginjaren was dit een gasthof voor bourgeoisie, textielbaronnen en havendirecteurs op ‘Mont Kemmel’. Wij zijn het vierde koppel dat de zaak uitbaat, maar wel het eerste dat ook eigenaar is van het pand. En bij ons is Jan en alleman welkom.” (TP)