“Dit is onze grootste productie ooit”: Lumineuze Nachten in brouwerij Rodenbach prikkelen alle zintuigen

Het lichtspektakel de Lumineuze Nachten in brouwerij Rodenbach in Roeselare gaat dit weekend van start. Bijna elke vierkante meter van de gevel van de brouwerij maar ook van het Rodenbachkasteeltje in de Spanjestraat vormt het decor voor heel veel wist-je-datjes. Horen, zien, ruiken en proeven, alle zintuigen worden er verwend.

Brand Ambassadeur Didi Decaesteker en Alexander Stragier van Urban Mapping legden de voorbije dagen de laatste hand aan het lichtspektakel De Lumineuze Nachten in brouwerij Rodenbach. Dit weekend mogen ze de eerste bezoekers verwelkomen. “Het is voor ons tot nu toe de grootste productie die we ooit creëerden”, vertelt Alexander Stragier, creative director en oprichter van Urban Mapping. “We zijn heel blij dat we hier terug zijn in Roeselare, maar het stelde ons tegelijkertijd voor een enorme uitdaging. Onze projecten vinden meestal plaats in parken of kasteeldomeinen waar we heel veel ruimte hebben en we de onderdelen van het klank- en lichtspektakel ver uit elkaar kunnen opstellen. Ook het thema is eens wat anders voor ons en bleek heel dankbaar om te experimenteren.”

“Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar ik denk dat we in ons opzet zijn geslaagd”

“Hier op de site Rodenbach gebeurt alles op één plek en we moeten er voor waken dat de bezoekers het overzicht kunnen bewaren en niet van alle kanten geluidsfragmenten te horen krijgen. Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar we zijn er denk ik goed in geslaagd.”

Wist-je-datjes

De productie oogt in elk geval spectaculair. Op zowat elke vierkante meter gevel van de brouwerij zijn er bewegende projecties. Binnenkomen doe je langs de Onze Lieve Vrouwemarkt. Bij het bezoek hoort een programmaboekje dat na de tocht door de brouwerij een mooie aanvulling is.

“Je wandelt van het ene kleine verhaaltje naar het volgende verrassende weetje”

“Want dit is geen geschiedenisshow”, gaat Alexander verder. “Het is vooral een verzameling wist-je-datjes die we op een ludieke en vooral erg visuele manier hebben voorgesteld. Je wandelt van het ene kleine verhaaltje naar het volgende verrassende weetje. Onderweg kom je in de kuiperij en voorbij de indrukwekkende foeders terwijl je op het binnenplein het verhaal van de Rodenbachstoet ziet voorbijtrekken.”

“Dit keer hebben we ook de Spanjestraat meegenomen. Daar staat het Rodenbachkasteeltje met een mooie gevel die ideaal bleek voor onze projectie. De Spanjestraat is voor de gelegenheid ter hoogte van de brouwerij autovrij gemaakt.”

Vrije doorloop

Nieuw is de vrije doorloop. Bij de eerste editie van De Lumineuze Nachten, twee jaar geleden, volgden groepjes een vastgelegd parcours waardoor er al eens sprake was van filevorming. Bij deze editie kies je als bezoeker een tijdslot, maar wandel je op eigen tempo doorheen de brouwerij, er is geen vaste route.

“Alle zintuigen zullen aan bod komen”, vult Didi Decaesteker aan. “Naast horen en zien tijdens het lichtspektakel ruik je ook de kenmerkende geur van de eeuwenoude foeders en kan je uiteraard onze producten proeven aangevuld met passende verrassende hapjes. Op het binnenplein staan foodtrucks en drankstands waar je geniet van frietjes met Rodenbachmayonaise, Alexandersorbet of Zwitserse raclette. Eindigen doe je natuurlijk wel in het Foederhuis, de nieuwe brasserie van Rodenbach, voor een fris getapte Rodenbach of een Fruitage, al dan niet alcoholvrij. Er zijn ook combi-tickets te koop waarbij je naast De Lumineuze Nachten een diner-by-candlelight wordt aangeboden tussen de biervaten. Een andere formule is de combinatie van het lichtspektakel met een gegidste rondleiding in de brouwerij.”

Tickets online

De Lumineuze Nachten lopen van 31 januari tot en met 9 maart op vrijdag, zaterdag en zondag. Tickets koop je online waar je ook een tijdslot kiest. Volwassenen betalen 17 euro inclusief een Rodenbach Classic, een Fruitage of een Fruitage 0,0%. Kinderen 12 euro inclusief frisdrank. Het evenement is rolstoeltoegankelijk. Wil je ook genieten van de culinaire hoogstandjes op het binnenplein, dan koop je jetons aan bij de reservatie van de tickets.