Lumineuze Nachten komen terug naar Brouwerij Rodenbach in Roeselare: “Dit jaar kan je alles op eigen tempo doen”

Er komt een tweede editie van de Lumineuze Nachten in Brouwerij Rodenbach. Na een eerste geslaagde editie in 2022 bereidt Urban Mapping een nieuw lichtspektakel voor. “Dit keer zal de bezoeker op eigen tempo de lichtinstallaties in de brouwerij en ook in de Spanjestraat kunnen ontdekken.”

Urban Mapping werd opgericht door Roeselarenaar Alexander Stragier. Urban verwijst naar de verhalen van steden, dorpen en gebouwen die door het team tot leven worden gewekt door middel van de magie van lichtprojecties. In 2022 was er een eerste editie van de Lumineuze Nachten in Brouwerij Rodenbach. Toen was Urban Mapping nog een start-up. Vandaag huist het bedrijf in kantoren in Kortrijk en maakt producties in binnen- en buitenland.

“Soms voel ik me nog altijd als een start-up’er”, lacht Alexander. “Maar ja, we hebben al een mooi parcours afgelegd en werken ondertussen met een vast team van negen personen. Mijn vader Luc, is medestichter en manager van het bedrijf, Roeselarenaar Jimmy Hostens is onze illustrator en verder zijn er animator Jonas, regisseur Geerwin en de technici Lukas, Jasper en Kobe, die wat ik bedenk altijd weer weten te realiseren. Ik zelf houd me vooral bezig met het artistieke aspect.”

Nieuw concept

“De voorbije jaren hebben we al heel wat projecten afgewerkt zoals het Wonder Festival, een project rond James Ensor, Street Art in Kopenhagen of Valentijn in Roeselare. Het grootste event tot nu toe zijn wel de Lumineuze Nachten in het kasteel De Haar bij Utrecht. Dat is heel wat anders dan wat we hier in Brouwerij Rodenbach zullen presenteren. De setting in Nederland is een kasteel en dat nodigt uit om er iets sprookjesachtig van te maken.”

“Het was in elk geval een schot in de roos. Bij de eerste editie telden we daar zestigduizend bezoekers, het jaar daarop al 76.000. Dit jaar wilden we voor de negentigduizend gaan, maar problemen met vergunningen zorgden dat we iets te laat aan de promotie konden beginnen maar we klokten toch af op een mooie 66.000 bezoekers.”

“Hier in Roeselare botsen we natuurlijk op de limieten van de locatie. De site van de brouwerij is geen hectaren groot park wat ons logistiek wat kopzorgen bezorgt om er voor te zorgen dat de mensen rustig het event kunnen bijwonen. Bij de eerste editie in 2022 waren we zelf wat overdonderd door het grote succes. Dit keer werken we volgens een ander concept.”

Ontdekkingstocht

“Geen traditionele rondleiding waarbij je een vast parcours moet volgen en wat de vorige keer voor wat fileleed zorgde. Nee, deze editie van Lumineuze Nachten wordt een ontdekkingstocht op eigen tempo. Na een korte introductie kan de bezoeker vrij doorheen de brouwerij wandelen op zoek naar kleine verhaaltjes en verrassende weetjes die we brengen via sfeervolle projecties. Een bijhorend programmaboekje geeft nog meer uitleg over wat er allemaal te zien is en op het grote plein van de brouwerij is er een grote apotheose met één grote projectie waar we de Rodenbachstoet terug tot leven wekken. Dit keer palmen we ook de Spanjestraat in en zijn er projecties op het Rodenbachkasteeltje aan de andere kant van de brouwerij.”

“Dit event doen we in nauwe samenwerking met de brouwerij die naast de Lumineuze Nachten ook een gegidste rondleiding aanbiedt met een degustatie en er is een mogelijkheid om het bezoek aan het lichtspektakel te combineren met een diner by candlelight in het nieuwe foederhuis wat de beleving compleet maakt”, aldus nog Alexander Stragier.

Tickets voor de Lumineuze Nachten, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 31 januari tot en met 9 maart zijn te koop op de website waar je eerst een tijdslot moet reserveren. Een ticket voor de Lumineuze Nachten kost 17 euro, een combiticket met geleid bezoek en degustatie kost 30 euro.