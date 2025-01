“Dit initiatief wordt letterlijk en figuurlijk gesmaakt”: derde editie van Cupidowandeling op 15 februari in Kemmel

Wijngoed Monteberg en De Hollemeersch slaan op zaterdag 15 februari voor het derde jaar op rij de handen in elkaar. Dan is er opnieuw een romantische cupidowandeling in en rond de beide zaken. Na de wandeling kan er aangeschoven worden voor een gezellig valentijnsdiner, met livemuziek van The Diamonds.

De start en het einde van de wandeling is aan Sfeercafé De Moare (Lettingstraat 58). “Je kan starten tussen 14.30 en 15 uur”, vertelt Els Vanlanduyt (54), die in De Hollemeersch werkt en zich over de activiteiten ontfermt. “De voorbije jaren werd onze activiteit letterlijk en figuurlijk gesmaakt. Het was telkens een succes met ongeveer 70 inschrijvingen. We voorzien net als de voorbije jaren een sfeervolle wandeling van ongeveer 5,5 kilometer langs de prachtige plekjes dat Heuvelland rijk is. Onderweg volgen er verrassende en lekkere genietmomentjes. We zorgden dat de tussenstops gelijkmatiger verdeeld werden en voorzien een extra verwenmomentje in vergelijking met andere jaren.”

Iets ludiek

“Na de fotowedstrijd van vorig jaar is er opnieuw iets ludiek. Veel zal ik daar nog niet over zeggen, de deelnemers zullen het onderweg wel ontdekken. Deelnemers van vorig jaar kregen toen een pin en als ze die dit jaar meebrengen, dan krijgen ze nog een extraatje. Of er in 2026 een vierde editie volgt? Graag, want met de buren van Wijngoed Monteberg is er een uitstekende samenwerking. We hebben ook nu weer een pin voorzien, die men volgend jaar zou kunnen meebrengen.

Valentijnsdiner

‘s Avonds er een valentijnsdiner in De Hollemeersch. Op het menu staat carpaccio van rund of sint-jacobsschelp, gevolgd door zalmfilet met prei, witte wijnsaus en frietjes of varkenshaasje met pepersaus, warme groentjes en kroketjes en als afsluiter Cupido’s verwenbordje. “Tijdens het diner komt de groep The Diamonds voor de muzikale omkadering. Zij brengen liefdevolle muziek met ambiance. Er mag gedanst worden”, aldus Els, die nog andere activiteiten organiseert tijdens het jaar. “Er is de lichtjeswandeling, hyacintenwandeling, de Nacht van de Moare en nieuw dit jaar: de zomeravondwandeling. Het is fijn om te doen en het belangrijkste is dat we mensen kunnen samenbrengen. Via onze activiteiten zijn er al koppels ontstaan, als dat niet mooi is.” (API)

Inschrijven is mogelijk via activiteiten@hollemeersch.be.