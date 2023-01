Cupido binnenkort te gast op Kemmel- en Monteberg

Nadat vanuit de Hollemeersch in Dranouter eerder al een halloween- en een lichtjeswandeling startte, is het nu tijd voor een eerste Cupidowandeling. De uitbaters van de Hollemeersch werken daarvoor samen met het wijngoed de Monteberg. Ook andere lokale ondernemers springen mee op de liefdeskar.

Driegangenmenu

De Cupidowandeling biedt naast de nodige stapkilometers ook heel wat lokale lekkernijen aan. “We bezoeken op onze wandeling verschillende plaatsen waar of een hapje of een drankje wordt aangeboden aan de wandelaars. Afsluiten doen we met een driegangenmenu in de Hollemeersch”, legt Ward Six van het Wijngoed de Monteberg uit.

Enkele tussenstops

Een eerste stop is op het topje van de Monteberg waar in Debs Tea Garden kan geproefd worden van een huisgemaakte cake. Nadien wordt gewandeld in de richting van ‘t Moltje waar Danny Lefebvre een Pico’mol zal serveren. De derde en laatste stop is het wijngoed de Monteberg met wijn en oesters. Het geheel wordt afgesloten met een liefdesmaaltijd in de Hollemeersch. “Het culinair en sportief event bieden we aan voor aan een uitzonderlijke prijs van 69 euro.” (MDN)

De Cupidowandeling van 11 februari over een afstand van 5,4 kilometer start tussen 15 uur en 16.30 uur aan de Hollemeersch in Dranouter. Inschrijven via activiteiten@hollemeersch.be