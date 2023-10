Deel van de opbrengst van de campagne ‘Visser tot Vork’ gaat naar Maritiem Instituut Mercator

Met de campagne ‘Visser tot Vork! Proef vis van bij ons’ zette Flavourite Bruges (Stad Brugge), samen met Provincie West-Vlaanderen, Visit Bruges, VLAM, Rederscentrale, Brexit Adjustment Reserve en Visgro vzw (de Beroepsorganisatie van de Vissector) tussen 28 augustus en 1 oktober ‘Vis van bij Ons’ in de kijker en wilde zo de lokale vissers en visserijsector ondersteunen. Een deel van de opbrengst – 1.500 euro – gaat nu naar een goed doel. Met name het Maritiem Instituut Mercator uit Oostende.

Op zondag 1 oktober werd de ‘Visser tot Vork’-campagne met luister afgesloten via een zinnenprikkelend event in Port Bleu (Zeebrugge). Op de locatie van de vroegere vismijn stonden veertien getalenteerde chefs klaar om de smaakpapillen te verwennen met de viscreaties. Meer dan 10.000 mensen bezochten het afsluitmoment in Zeebrugge en konden er genieten van de kunstwerkjes die de deelnemende chefs op het bord getoverd hadden.

Lokale visserij

Een van de doelstellingen van de ‘Visser-tot-Vork’-campagne was het ondersteunen van de lokale visserijsector. Een deel van de inkomsten van deze campagne wil de Stad nu schenken aan het Maritiem Instituut Mercator, een secundaire school voor zeevisserijonderwijs.

“Net zoals in meer en meer scholen hebben ook sommige onder deze leerlingen jammer genoeg te maken met de lege-brooddoos-problematiek”, zegt de Brugse schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys. “Niet elke ouder heeft de financiële mogelijkheden om bijvoorbeeld elke dag een gezonde lunch te voorzien voor zijn of haar kind. Daarom willen we vandaag ook heel bewust een mooie som, namelijk 1.500 euro, schenken aan het Maritiem Instituut Mercator.”

Opleiding tot bekwame zeelui

Het Maritiem Instituut Mercator uit Oostende biedt maritiem secundair technisch- en beroepsonderwijs aan. De leerlingen worden er opgeleid tot bekwame zeelui. Naast een deel die bewust de keuze maken om visser te worden, is er ook een groep leerlingen die instapt in het visserijonderwijs via duaal/deeltijds leren, waarbij lesperiodes van zes weken worden afgewisseld met vaarperiodes aan boord van een vissersvaartuig. Vaak zijn dit kansarme jongeren.

Met de gift die de school van het project ‘Visser tot Vork’ zal ontvangen, zal er basisvoeding gekocht worden voor leerlingen die weinig of geen eten hebben in de dagelijkse brooddoos. Er zal ook basisvoeding versterkt worden aan boord van het opleidingsschip, het vissersvaartuig 0.29 Broodwinner.

Geen lunchpakket

Ook daar stelt de begeleidende leerkracht aan boord vast dat leerlingen vaak geen lunchpakket mee hebben en heel de dag zo goed als niets eten gedurende de hele dag. Omdat er op een professioneel vaartuig ook eten wordt klaar gemaakt voor en door de bemanning zullen de leerlingen leren koken en eten klaar maken aan boord en hiervoor de nodige producten aankopen.

De rest van de opbrengst wordt besteed aan de aankoop van (tweedehandse) winterkledij, schoolgerei (boeken, materiaal die ze in de lessen nodig hebben en niet kunnen betalen), werk- en beschermkledij. Er is ook een tussenkomst voorzien in de mobiliteitsproblemen van de leerlingen (tussenkomst in de abonnementen), in schoolreizen en sportdagen.

De campagne ‘Visser tot Vork’ kaderde in het gastronomische ecosysteem ‘Flavourite Bruges’, (www.brugge.be/flavourite) en werd gesubsidieerd door het Brexit Adjustment Reserve-fonds.