“De wedstrijd vraagt veel opoffering”: Laurence De Smet (25) uit Olsene is ‘Eerste kok van België’

Laurence De Smet (25) uit Olsene, souschef bij Hof van Cleve, mag zich een jaar lang de ‘Eerste Kok van België’ noemen. Sinds het ontstaan van deze prestigieuze kookwedstrijd 72 jaar geleden, is ze de eerste vrouw die de titel in de wacht sleept. “Maar ik was niet bezig met geschiedenis schrijven, ik heb gewoon gewonnen als chef.”

Laurence De Smet is geboren en getogen in Olsene. Na een eerste jaar in het college van Waregem, trok ze naar hotelschool Spermalie. Nadien volgde nog een zevende jaar aan Ter Duinen en stages bij het Machelse restaurant De Karper en sterrenzaken Boury en Hof van Cleve. Bij deze laatste werkt ze nu nog steeds, vier jaar onder chef Peter Goossens en vandaag onder zijn opvolger Floris Van Der Veken.

Opkomend talent

Een maand geleden werd ze nog verkozen tot Lady Chef One-to-watch, een prijs voor opkomende talenten, nu is ze ook de eerste vrouwelijke winnaar van de wedstrijd ‘Eerste Kok van België’, al 72 jaar georganiseerd door de Gastronomische Club Prosper Montagné. “Ik deed al twee keer mee aan de wedstrijd als commis”, zegt Laurence. “In 2022 nog met mijn partner Abel Demeestere die toen won.”

“Voor de ‘Eeste Kok van België’ kregen we in juli de opdracht voor het menu dat we moesten maken, daar kan je dan zelf nog zaken aan toevoegen en creatief mee omgaan. Het voorgerecht moest met pijlinktvis zijn, algenflan en kreeftenvinaigrette. Het hoofdgerecht bestond uit varkensrug met gevulde kool en als dessert crêpe soufflée. Dat laatste was het moeilijkste, zeer technisch om te maken.” (lees verder onder de video van de uitreiking)

“De wedstrijd vraagt veel opoffering. In augustus zijn we begonnen met oefenen. Het is erg belangrijk om de timing goed te krijgen, de smaken, en om in te spelen op je commis. Samen met mij nam Marcus van Wonterghem deel, van restaurant Huis Van Wonterghem in Kuurne. Hem ben ik enorm dankbaar voor de steun. Zeven weekends hebben we op dagen dat Hof van Cleve gesloten was ons menu gemaakt voor tien personen. Je mag niet vergeten dat de ingrediënten daarvoor best duur zijn en die werden gesponsord door Hof van Cleve. Ook chef Floris Van Der Veken ben ik heel dankbaar. Zonder een goed team rond je, kun je deze wedstrijd niet winnen.”

Eerste vrouw

Dat Laurence als eerste vrouw ooit de wedstrijd won, daar tilt ze zelf niet zwaar aan. “Op voorhand was ik echt niet bezig met geschiedenis schrijven. Ik wou gewoon heel graag winnen, de concurrentie was erg sterk. Ik droomde ’s nachts van de wedstrijd. Jurylid David Martin (van restaurant La Paix in Brussel) heeft het voor mij het best verwoord: de wedstrijd is niet gewonnen door een vrouw, maar gewoon door de beste chef die deelnam.”

Arenberg

“Zelf ben ik nu vooral bezig met Arenberg, het restaurant in Leuven dat ik in oktober volgend jaar ga overnemen met mijn partner Abel. We zullen het wel grondig vernieuwen een nieuwe naam geven, al houden we die nog voor onszelf. Het zal jammer zijn om Olsene achter mij te moeten laten, dat was een erg moeilijke beslissing. Maar het is zalig dat nu zowel Abel als ik de ‘Eerste Kok van België’ gewonnen hebben. We zullen twee plakkaatjes aan de deur van ons restaurant kunnen hangen.”