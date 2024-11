Commis Marcus Vanwonterghem ziet hoe Laurence De Smet titel ‘Eerste Kok van België 2025’ grijpt: “Een enorme eer om haar bij te staan”

Afgelopen zondag heeft Laurence De Smet (24), souschef van tweesterrenrestaurant Hof van Cleve in Kruisem, geschiedenis geschreven door als eerste vrouw de titel ‘Eerste Kok van België 2025’ te winnen. Het prestigieuze meesterschapsconcours, dat dit jaar zijn 72ste editie kende, eindigde met een spannende finale waarin Laurence vier andere kandidaten achter zich liet. Tijdens de wedstrijd werd ze bijgestaan door commis Marcus Vanwonterghem, zoon van Gregory en kleinzoon van Marc Vanwonterghem.

De 18-jarige Marcus Vanwonterghem kijkt met trots terug op zijn rol tijdens het concours ‘Eerste Kok van België 2025’ afgelopen zondag, georganiseerd door Club Prosper Montagné. Hoewel hij Handelswetenschappen studeert in Gent, koestert hij ook een grote passie voor koken. “Mijn liefde voor koken ontdekte ik tijdens de coronaperiode”, vertelt Marcus. “Het begon met bakken. Toen dat goed ging, zette ik de stap naar meer culinaire uitdagingen. De koks van Huis Vanwonterghem gaven me waardevolle tips, en al snel maakte ik deel uit van hun keukenteam. Dit versterkte mijn interesse alleen maar.”

Zijn kennismaking met de sterrenkeuken van het Hof van Cleve kwam eerder door een toevallige ontmoeting op een feest waar Peter Goossens ook op aanwezig was. “Voor het project YOUCA Action Day, waarbij je één dag voor een bedrijf of organisatie werkt, vroeg ik aan sterrenchef Peter Goossens of ik een dag in de keuken van het Hof van Cleve mocht helpen. Hij stond hier voor open, en na een geslaagde stagedag mocht ik er zelfs een vakantiejob doen”, herinnert Marcus zich. Het was in die periode dat hij souschef Laurence De Smet leerde kennen. “Het was een enorme eer om als commis aan haar zijde te staan tijdens de wedstrijd.”

Uitdagende wedstrijd

De wedstrijd zelf was niet zonder uitdagingen. “We begonnen met gezonde spanning aan onze opdracht”, gaat Marcus verder. “We moesten drie gerechten bereiden: een voorgerecht met pijlinktvisjes, algenflan en kreeftenvinaigrette, gevolgd door Belgische varkensrug met gevulde kool, en als dessert crêpe soufflée met citrusvruchten. Ondanks de goede voorbereidingen die getroffen waren, liep het toch even mis bij het dessert. Onze klopper – die we de dag ervoor nog meermaals hadden getest – werkte namelijk niet, waardoor we de soufflée handmatig moesten opkloppen. Dat kostte ons veel tijd en belangrijke minuten.”

Toch kijkt Marcus met bewondering terug op de samenwerking. “Laurence is streng, maar rechtvaardig en fijn om mee te werken. Ze draagt trouwens ook bij aan de goede sfeer in de keuken van het Hof van Cleve.”

“Marcus en ik hebben twee maanden intensief voorbereid in het Hof van Cleve”, vertelt Laurence. “Ik ben vooral Floris Van Der Veken dankbaar, die mij op vele zondagen de ruimte gaf om te oefenen en als productensponsor fungeerde.”

Het driegangenmenu werd in totaal zes keer geserveerd, telkens voor tien gasten. De laatste keer zelfs voor Lieve en Peter Goossens. “Hun aanwezigheid aan tafel in het Hof van Cleve gaf Marcus en mij een extra motivatieboost”, voegt Laurence toe.

Strenge, maar faire wedstrijdjury

Laurence De Smet had al eerder een finale van dichtbij meegemaakt. In 2021 trad ze op als commis van haar vriend Abel Demeester, die toen de titel ‘Eerste Kok van België’ veroverde, terwijl zij de prijs voor ‘beste keukencommis’ won. De wedstrijd op de Horeca Expo in Gent stond ook dit jaar garant voor een hoog niveau. Provoost-generaal Eddie Van Maele leidde het evenement, met chef Tim Boury als ambassadeur van de editie. De technische jury, samengesteld door Peter Goossens en voorgezeten door sterrenchefs Viki Geunes en David Martin, was streng maar fair. Boury en Goossens namen omwille van mogelijke belangenverstrengeling echter geen deel aan de jury: Neal Descheemaecker, souschef van Boury, was namelijk een van de finalisten, en De Smet heeft eerder voor Goossens gewerkt. Of Marcus na zijn studies de stap zet naar een carrière in de keuken van Huis Vanwonterghem is nog onzeker. “Ik zie wel wat er op mijn pad komt”, besluit hij met een glimlach.