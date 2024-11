Jeroen Waterloos knap derde tijdens de wedstrijd ‘Eerste Kok van België’: “We zullen dit koesteren”

De 23-jarige Jeroen Waterloos, chef de partie in het sterrenrestaurant MBistro in Nieuwpoort, wist zich na een mooie en spannende wedstrijd van ‘Eerste Kok van België’, een organisatie van Club Prosper Montagé, met een derde plaats op het erepodium te hijsen.

In een afgeladen feestzaal op Horeca Expo in Gent streden vijf koks voor 72ste keer voor de jaarlijkse titel van Eerste Kok van België. Voor het eerst in de geschiedenis van ’s lands meest prestigieuze culinaire wedstrijd ging de titel naar een dame: Laurence De Smet uit Waregem en souschef van restaurant Hof van Cleve in Kruisem. Neal Descheemaecker, souschef bij restaurant Boury in Roeselare werd tweede. De jonge Jeroen Waterloos uit MBistro werd, kort in het zog van de koplopers, knap derde. “Daar ben ik zeer tevreden mee. Mee mogen kampen met bijzonder sterke kandidaten en samen met hen op het podium staan is leuk. We waren al blij dat we de eindstrijd mochten mee beleven en zijn dan ook best gelukkig dit te mogen meemaken. We koesteren dan ook graag deze derde plek”, geeft de gelukzalige Jeroen Waterloos mee.

Als je daarbij weet dat de wedstrijd geleid werd oor provoost-generaal Club Prosper Montagné Eddie Van Maele, en voorgezeten werd door sterrenchefs Viki Geunes (Zilte, Antwerpen) en David Martin (La Paix, Anderlecht), dan weet je dat je goed bezig bent. Culinair worstelen met jonge beloftevolle koks als Michaël Mainville (Les Mainvilles, Fexhe-le-Haut), Neal Descheemaecker (Boury, Roeselare), Cédric Sorton (Oh, Koksijde) en Laurence De Smet, al vijf jaar souschef in Hof van Cleve, Kruisem, is geen sinecure. De toekomst lacht dan ook “bronzen” Jeroen Waterloos toe.

Trotse chef

Als toetje kijkt sterrenchef Mattias Maertens zeer tevreden naar het resultaat van zijn rechterhand aan het fornuis. “Het bewijst dat hij op de goede weg is om een grote chef te worden. We zijn blij dat hij mee aan onze stoof staat. Hij is leergierig en kijkt vol vertrouwen de toekomst tegemoet. We zijn ervan overtuigd dat Jeroen het nog ver zal schoppen”, aldus Mattias Maertens. (GKM)