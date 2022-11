Chef-kok Jean-Philippe sluit bekend restaurant extra dag: “Kosten swingen de pan uit en gasrekening moet nog komen”

Chef Jean-Philippe Furnémont van het bekende restaurant Le Kok sur Mer in Vlissegem, ziet zich genoodzaakt om na zondag en maandag nu ook op woensdag dicht te blijven. En dat heeft alles te maken met de hoge energiekosten. “Besparen, maar ook aanzienlijk investeren is zeker de boodschap om dit op te lossen”, zegt Furnémont.

Al ruim acht jaar roert topchef Jean-Philippe Furnémont in de potten van zijn Bib Gourmand-restaurant Le Kok sur Mer in Warvinge 49 in Vlissegem, deelgemeente van De Haan. In die periode slaagde Furnémont, die een pak ervaring opdeed bij onder meer Wout Bru en het Brusselse Bruneau, erin om zijn zaak tot een van de toppers in de regio te maken. Maar zoals bij zoveel van zijn collega’s zorgen ook hier torenhoge energiekosten voor noodzakelijke ingrepen.

“Mijn elektriciteitsfactuur ging van zo’n 1.500 euro naar meer dan 3.500 euro per maand”, zegt Jean-Philippe zuchtend. “En dan heb ik het nog niet over de gasfactuur gehad. Die rekening volgt nog en ik hou daarvoor mijn hart vast.”

Maatregelen drongen zich op voor de eigenaars, en die hebben ze dan ook genomen. “Het verhogen van de prijzen van ons menu was niet aan de orde”, zegt Jean-Philippe. “Le Kok sur Mer is een gerenommeerd Bib Gourmant-restaurant, wat betekent dat wij er een uitstekende prijs-kwaliteit op nahouden. Dat wilden we dan ook ten koste van alles behouden. Alleen de wijnen en de aperitieven worden iets duurder.”

Extra zaterdagshift

“Maar we hebben wel besloten om een dag langer te sluiten. We zullen nu ook op woensdag dicht blijven, wat betekent dat wij dan een hele dag onze toestellen en verlichting niet moeten gebruiken en dat houdt toch een zekere besparing in. Wel voorzien we op zaterdagavond een extra shift, waardoor we onze 25 tafels twee keer kunnen bezetten.”

Investeringen

Naast de bijkomende sluitingsdag heeft Jean-Philippe Furnémont ook gekozen voor extra energiebesparende maatregelen. “Ik heb 53.000 euro geïnvesteerd in 48 zonnepanelen en drie batterijen”, verduidelijkt de chef. “Die worden volgende maand geïnstalleerd. Het gaat om een aanzienlijke som, maar die ik wellicht na twee jaar kan terugverdienen. En hopelijk komt er vlug een einde aan deze crisis”, besluit Furnémont.