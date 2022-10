Chef Dirk is met Seasons aan laatste dag bezig: “Gekozen voor zekerheid”

Chef Dirk Crauwels is met restaurant Seasons aan zijn laatste dag begonnen. Personeelsproblemen, maar ook – en vooral – de exploderende energiefacturen noopten de man ertoe zijn goed draaiende zaak in Blankenberge over te laten. “Een beslissing van het hoofd, niet van het hart.”

Dirk Crauwels (55) heeft een zwaar seizoen achter de rug: het personeelstekort liet zich voelen, maar ook – en vooral: de kosten rijzen de pan uit. “Niet alleen mijn voorschotfactuur is verdubbeld, ook de producten zijn serieus opgeslagen. En je kan dat niet blíjven doorrekenen aan de klant hé. Ik werkte op het laatst zo’n tachtig uur per week – die halve dag papierwerk nog niet eens meegeteld – om aan het eind van de maand te constateren dat het plaatje gewoon niet klopt”, klinkt het.

Kiezen voor zekerheid

Het is met spijt in het hart dat Dirk zijn zaak overlaat. “Ik ga zelf nog een paar jaar voor een andere chef werken, want ik doe mijn werk nog veel te graag. Ik kies hiermee gewoon voor wat meer zekerheid in onzekere tijden: met een eigen zaak is het tegenwoordig echt knokken om rond te komen. Vorig jaar genoten we nog van een verlaagd btw-tarief, maar die maatregel is niet meer en ondertussen werd ook het personeelsprobleem almaar nijpender. Mijn vrouw heeft de hele zomer in de zaak meegedraaid, terwijl zij eigenlijk pensioengerechtigd is”, aldus Dirk, die al zijn hele leven in de horeca staat.

Babbeltje met de klanten

“Op m’n drieëntwintigste had ik in Antwerpen mijn eerste zaak. Tien jaar geleden – in maart 2012 – ben ik dan in Blankenberge begonnen met de Seasons dat toen nog op het Manitobaplein zat. Blankenberge heeft in die tien jaar een serieuze upgrade gekregen, de binnenstad is er veel op verbeterd. Maar nu vrees ik dat er nog horecazaken de deuren zullen sluiten door de crisis. Ik ga dat babbeltje met de vaste klanten zeker missen. Er zijn er veel die dit weekend nog een tafeltje geboekt hadden om afscheid te komen nemen”, besluit Dirk.

(WK/ Foto WK)