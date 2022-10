Avelgemse slager wint prestigieuze wedstrijd van de Belgische Keurslagers in Ter Groene Poorte in Brugge

Nogal wat bekend volk, met onder andere Peter Goossens en Paul Van Himst, verzamelden donderdagnamiddag in Voedingsschool Ter Groene Poorte voor de jaarlijkse vakwedstrijd van de Belgische Keurslagers.

Dit jaar werd de beste droge worst van het land gezocht. Aan de vakwedstrijd, namen niet minder dan 38 slagers, (hoofdzakelijk uit Oost- en West-Vlaanderen) deel. Daarnaast was er ook een wedstrijd voor de leerlingen van de school die ook een droge worst maakten.

Uit de 38 deelnemers werden na een eerste selectie vijf finalisten verkozen. Een selecte jury met kenners als Peter Goossens en Paul Van Himst verkozen de droge worst van keurslager Jeroen Lievens uit Avelgem tot de winnaar van Kristallen Kroon 2022. Sebbe Soete (15), leerling van het vierde technische van de afdeling slagerij, won de wedstrijd voor de leerlingen van Ter Groene Poorte.

Jeroen Lievens en zijn vriendin Joyce Cordonier waren uiteraard dolgelukkig met de erkenning. “Een droge worst is een basisproduct voor veel mensen. Het is eigenlijk een soort uithangbord van de slagerij. De buitenkant mag niet te droog zijn, anders verzuurt de binnenkant van de worst. Ook de kruidenmengeling en een goede droging zijn essentieel. Na de preselectie hoopte ik om laureaat te worden. Dat het gelukt is, maakt me heel blij en is een fantastische erkenning voor mijn vriendin en ik.” (PDC)