Tim Van Dijck wordt nieuwe directeur Vloot bij MDK

Tim Van Dijck wordt de nieuwe directeur Vloot, één van de vier operationele afdelingen/dabs van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), die haar zetel heeft in Oostende.

Tim Van Dijck (°1985) deed jarenlang ervaring op in binnen- en buitenland. Voor de Belgische DEME groep, een van de grote internationale spelers in de maritieme industrie, volgde hij projecten op in Europa, Australië, Singapore, het Midden-Oosten en West-Afrika. Tim is bouwkundig ingenieur en studeerde havenmanagement in Groot-Brittannië. Hij is momenteel kandidaat Master of Business Administration (MBA) aan de Antwerp Management School.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Goed nieuws dat Vloot binnenkort kan rekenen op een nieuwe directeur. Er liggen veel uitdagingen op de plank. Ik wil hem alvast succes wensen.”

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: “Tim Van Dijck heeft in zijn loopbaan heel wat operaties in de maritieme wereld gecoördineerd waarbij telkens heel wat mensen betrokken waren. Hij toonde zich een ‘people manager’ die ook veel aandacht heeft voor veiligheid en innovatie, twee van de pijlers van Vloot. Ik zie er erg naar uit om met Tim samen te werken.”

Vloot van MDK beheert een veertigtal verschillende vaartuigen van de Vlaamse overheid, gaande van veerboten op rivieren en in havens tot patrouilleboten of onderzoeksschepen. Bij Vloot werken zo’n 500 mensen verspreid over Oostende, Nieuwpoort, Antwerpen, Gent en Vlissingen in Nederland. Vloot is een rederij gespecialiseerd in opdrachten binnen de overheidsniche en werkt daarbij volgens de strenge internationale ISO en ISM-standaarden. Daarbij staat innovatie, duurzaamheid en een transparante dienstverlening centraal.

Tim Van Dijck, nieuwe directeur Vloot: “Ik kijk er naar uit om samen met het voltallige team van DAB Vloot een excellente dienstverlening te voorzien aan de diverse klanten. Hierbij zal ik veel aandacht schenken aan veiligheid, duurzaamheid, innovatie en verankering van expertise.”

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: “Ik wil zeker ook Frank Aerssens en Francis Verreth bedanken die Vloot tijdens de zoektocht naar een nieuwe directeur hebben geleid als waarnemend directeur en adjunct-waarnemend directeur. Zij hebben geweldig werk geleverd.”

Midden mei gaat Tim aan de slag in zijn nieuwe functie.