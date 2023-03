Haven Oostende kondigt nieuwe investering aan: lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen breidt uit

Het gaat goed met Haven Oostende: er zijn gunstige financiële cijfers, dochteronderneming REBO bouwt een nieuwe terminal en de containerlijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen breidt uit.

Er waren 4.658 invaarten, zonder de trafieken van visserij DAB Vloot en de pleziervaart. “Er is een toegevoegde waarde van 1,2 miljard euro. We boeken het beste financiële resultaat sinds 1998 met 1,7 miljoen euro winst voor belastingen”, zegt CEO Dirk Declerck.

Er wordt triomfalistisch aan toegevoegd: “We boeken meer winst de voorbije 4 jaar dan de voorgaande 16 jaar.” Nu plukt men ook wel de vruchten van keuzes uit het verleden. Het cruisetoerisme is sinds de pandemie stilgevallen en er zijn niet meteen heel grote vooruitzichten. “Nog dit jaar zullen cruiseschepen de haven aandoen.”

De aandacht gaat uit naar tewerkstelling boven tonnages: “We zijn geen wereldhaven en onze focus ligt op tewerkstelling”, luidt het. De haven kan mooie cijfers voorlegge : 9.650 jobs via directe en indirecte tewerkstelling, waarvan 450 meer sinds 2019. En daarbij primeert veiligheid. “We zijn al 903 dagen vrij van ongevallen met werkverlet en gaan voor de 1.000.”

Rebo

Rebo is een dochteronderneming van Haven Oostende en herpositioneerde zich van een offshore-windterminal naar een zwaarlastterminal. Ze zullen een nieuwe loods bouwen van 6.900 m² (ter grootte van een voetbalveld) en investeren 4 miljoen euro. “Volgende week leggen we de eerste steen en tegen juli moet die klaar zijn.”

Rebo doet het ook financieel zeer goed: 643.000 euro winst voor de periode 2019-2022.

Containerlijn

Haven Oostende investeerde ook in een verbinding met Zeebrugge en Antwerpen. “We nemen daarmee vrachtwagens van de weg. Er is wekelijks een lijn waar onder meer containers van Daikin verscheept worden. Er is een potentieel van 25.000 containers die we per jaar van de weg kunnen halen. We verwachten om in het volgende kwartaal een tweede wekelijkse lijn op te starten.”

Haven blijft inzetten blauwe energie (windmolens, waterstof en aquacultuur), circulaire economie, cruises en roro, visserij en bulk en lolo. “Dat staat voor ‘lift on lift off’ en betekent dat we containers transporteren naar een schip”, zegt Dirk Declerck.