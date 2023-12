Handelaars in Kortrijkse Doorniksewijk vrezen twee jaar durende werken: “Dan moet ik winkel sluiten”

De invoering van trambussen, de zogenaamde Hoogwaardig Openbaar-Vervoer-lijn, tussen het centrum en Hoog Kortrijk, die vorige week aangekondigd werd, zou mogelijk gepaard gaan met eenrichtingsverkeer in de Doorniksewijk. Dat leidt tot ongerustheid bij de plaatselijke handelaars.

Vorige week kondigde het Kortrijkse stadsbestuur aan dat er, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn, tegen 2029 trambussen komen die het Kortrijkse centrum met Hoog Kortrijk verbinden. Gaëlle Sustronck, de regiomanager van Unizo Zuid West-Vlaanderen, ziet veel voordelen, maar ook veel gevaren in het project voor de lokale handelaars. “Er bevinden zich dagelijks duizenden mensen op Hoog Kortrijk. Zowel voor de scholen, bedrijven als het ziekenhuis is de kortste weg tot stad Kortrijk die via de Doorniksesteenweg en de Doorniksewijk, maar momenteel worden zij te weinig aangemoedigd om de afstand af te leggen.”

Kersvers voorzitter van Unizo Kortrijk Pieter-Jan Mollie voegt daaraan toe: “Op zich is de trambus een goed systeem om Hoog Kortrijk met het centrum te verbinden, maar we vrezen dat de invoering van het eenrichtingsverkeer een enorm nadelige impact zal hebben op de aanwezige handelszaken.”

Gemeenteraad

“Het feit dat er parking verdwijnt en dat de straat eenrichtingsverkeer zou worden (van de tunnel tot de Loofstraat, volgens de eerste plannen, red.), is nooit goed nieuws”, reageert schoenmaker Peter Vandorpe (59) van Schoenhersteller Peter in de Doorniksewijk. Ook Vlaams lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en Kortrijks gemeenteraadslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) uitte die bezorgdheid om het eenrichtingsverkeer en de mogelijke vermindering in het aantal parkeerplekken op de gemeenteraad van maandag 11 december.

Schoenmaker Peter: “Mijn zaak zou nog in het 2 rijrichtingen deel liggen.” © Kurt De Schuytener Kurt De Schuytener

“Er zal geen vermindering zijn van het aantal parkeerplaatsen”, verzekerde schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) toen. “Als er parkeerplaatsen verdwijnen, dan worden die zeker elders, vlakbij, gecompenseerd. De invoering van eenrichtingsverkeer is ook nog geen zekerheid. Alles hangt af van hoe noodzakelijk die maatregel is voor de buslijnen. Dat wordt nog onderzocht. Als blijkt dat er geen toegevoegde waarde is, komt er geen eenrichtingsverkeer.”

2 jaar werken

“Niemand hier staat te springen voor de werken die twee jaar zullen duren”, zegt schoenmaker Peter Vandorpe. “We hadden in 2017 hier ook al een jaar werken toen de voetpaden en parkings werden aangepakt.”

In de eerste fase van de herinrichting zal de omgeving van de tunnel aan de Doorniksepoort tot de omgeving aan het kruispunt van de Universiteitslaan immers onder handen worden genomen tussen 2027 en 2029. De lus van de onderwijsinstellingen en AZ Groeninge wordt dan later gerealiseerd in de periode 2030-2032. Daarnaast wordt de brug van de Doorniksesteenweg over de E17 tussen 2026 en 2028 herbouwd en komt er een herstructurering van het Agentschap Wegen en Verkeer op de site Hoog Kortrijk.

“Ik heb nog geluk dat mijn zaak behoort tot het gedeelte waar er nog twee rijrichtingen zouden zijn”, voegt de zaakvoerder van Schoenhersteller Peter eraan toe. “Daarnaast prijs ik me ook gelukkig dat dit een speciaalzaak is. Er zijn maar twee schoenmakers meer in Kortrijk, dus mijn klanten zullen wel de moeite doen om door de werken naar hier te komen. Toch hebben werken sowieso een lagere omzet als gevolg. Dat was in 2017 ook zo. Let op! De handelaars hier zijn niet per se tegen die trambussen, maar wel tegen wat er allemaal bij komt kijken. Ik begrijp ook niet waarom de al bestaande elektrische bussen niet worden ingezet hiervoor. Dit lijkt opnieuw een prestigeproject.”

Onderzoek

Unizo Kortrijk liet dan ook door de Vives-hogeschool een studie uitvoeren om het draagvlak van de trambus te onderzoeken. Meer dan de helft van de respondenten (1.564) vindt de trambus een goed idee, maar er is echter weinig draagvlak voor de komst van de trambus in combinatie met éénrichtingsverkeer. Slechts 33% van de respondenten vindt de trambus nog een goed idee indien men weet dat er dan éénrichtingsverkeer komt.

UNIZO West-Vlaanderen

“Er is weinig enthousiasme voor de komst van de trambus in combinatie met éénrichtingsverkeer”

“En nu zouden dat er nog veel meer zijn, want die studie is zo’n vier jaar geleden uitgevoerd”, zegt Bénédicte Holvoet (55) van kledingwinkel Herra – dat behoort tot het gedeelte in de Doorniksewijk waar er vanaf 2029 eenrichtingsverkeer zou zijn. “Ik was net een jaar gestart toen corona toesloeg. Daarna volgden de crisissen zich op. We waren daar net wat van hersteld en nu slaat dit nieuws in als een bom. Reken daar ook nog eens bij dat we als kledingwinkel ons al constant moeten heruitvinden door het steeds populairder worden van webwinkels.

Bénédicte Holvoet © gf

Slechte communicatie

“Ik heb het nieuws vorige week moeten vernemen via de pers en vind dat de communicatie veel beter kon. De werken die twee jaar zouden duren, zijn voor mij totaal niet overbrugbaar. Als de werken effectief doorgaan, dan zal mijn zaak moeten stoppen. Ik zal dat risico niet nemen en beëindig mijn huurcontract dan vroeger. Ik ben enorm teleurgesteld. Vele andere uitbaters hier in de wijk waren ook ontgoocheld. Er is totaal geen inspraak geweest.”

“Is dit eigenlijk wel nodig?”, vraagt Bénédicte Holvoet zich af. “De bussen zijn nu al vaak zo goed als leeg, op uitzondering van de spitsuren natuurlijk. We hebben ook al de elektrische bussen. Op deze manier ga je in de Doorniksewijk leegstand creëren, zoals het al in veel andere gebieden in Kortrijk is. Ik snap het niet.”

Oproep

Of het project er überhaupt komt en in welke vorm, hangt grotendeels af van de volgende bestuursploeg in Kortrijk én de volgende Vlaamse regering. Heel wat van de middelen die aangewend zullen worden voor het project, komen vanuit De Lijn. Gezien de precaire financiële situatie bij de vervoersmaatschappij staan daar nog vraagtekens bij. “Als huidige bestuursploeg stellen we alles in het werk om het dossier zo goed mogelijk voor te bereiden. De exacte invulling ervan ligt in handen van de volgende stadscoalitie”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts.

Voorzitter van Unizo Kortrijk Pieter-Jan Mollie doet om de genoemde redenen een oproep naar het huidige stadsbestuur: “We reiken nu de hand naar het Kortrijkse stadsbestuur om constructief overleg te plegen zodat we van de Doorniksewijk en -Steenweg dé toegangsboulevard kunnen maken waar bestaande en toekomstige handel kan floreren.” Wordt vervolgd.