Unizo bezorgd over komst van trambus in Kortrijk: “Handelaars mogen hier niet de dupe van worden”

Eerder deze week kondigde het Kortrijkse stadsbestuur de komst van de trambus aan. UNIZO Kortrijk is verheugd te zien dat de eis uit het UNIZO verkiezingsmemorandum om van de Doorniksewijk en -Steenweg dé toegangsboulevard van Kortrijk te maken, uitwerking krijgt. Wel stelt UNIZO Kortrijk zich serieuze vragen bij de impact van de komst van de trambus op de aanwezige handelaars.

UNIZO Kortrijk stelde, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, voor om de weg vanaf het centrum tot ’t Hoge aantrekkelijker te maken. “De Doorniksewijk en Doorniksesteenweg zijn samen ongeveer 3 kilometer lang, genoeg kansen dus om op die weg slimme communicatie te voeren en mensen aan te moedigen om naar het centrum te komen. Of even halt te houden in de vernieuwde boulevard.” Stelt Pieter-Jan Mollie, kersvers voorzitter van UNIZO Kortrijk. Daarover binnenkort meer.

Gaëlle Sustronck, regiomanager UNIZO Zuid West-Vlaanderen vult aan “Er bevinden zich dagelijks duizenden mensen op Hoog Kortrijk. Zowel voor de scholen, bedrijven als het ziekenhuis is de kortste weg tot stad Kortrijk die via de Doorniksesteenweg en de Doorniksewijk, maar momenteel worden zij te weinig aangemoedigd om de afstand af te leggen”.

Stad Kortrijk heeft geluisterd en gaat nu de Doorniksewijk en -Steenweg onder handen nemen. Eén van de belangrijkste maatregelen is de invoering van de trambus. “Op zich is de trambus een goed systeem om hoog Kortrijk met het centrum te verbinden. Echter vrezen we dat de invoering van het eenrichtingsverkeer een enorm nadelige impact zal hebben op de aanwezige handelszaken”. Gaat Mollie verder.

UNIZO Kortrijk liet dan ook door de VIVES-hogeschool een studie uitvoeren om het draagvlak van de trambus te onderzoeken. Meer dan de helft van de respondenten (1.564) vindt de trambus een goed maar er is echter weinig draagvlak voor de komst van de trambus in combinatie met éénrichtingsverkeer. Slechts 33% van de respondenten vindt de trambus nog een goed idee indien men weet dat er dan éénrichtingsverkeer komt.

“We reiken nu de hand naar het Kortrijkse stadsbestuur om constructief overleg te plegen zodat we van de Doorniksewijk en -Steenweg dé toegangsboulevard kunnen maken waar bestaande en toekomstige handel kan floreren.”, besluit Mollie.