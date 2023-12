Schepen Axel Weydts reageert op bezorgdheden rond trambus in Kortrijk: “Geen vermindering van aantal parkeerplaatsen”

Vanaf 2029 rijdt er tussen het stadscentrum en Hoog Kortrijk een trambus, althans als het van de huidige stadscoalitie afhangt. Die plannen maakte de tripartite vorige week bekend, maar werden ook al meteen op de korrel genomen door Unizo.

De ondernemersorganisatie stelt zich serieuze vragen bij de impact van de komst van de trambus op de aanwezige handelaars. Op zich is de trambus een goed systeem om Hoog Kortrijk met het centrum te verbinden. Echter vrezen we dat de invoering van het eenrichtingsverkeer een enorm nadelige impact zal hebben op de aanwezige handelszaken,” klonk het bij Pieter-Jan Mollie, kersvers voorzitter van Unizo Kortrijk.

“Als er al parkeerplaatsen verdwijnen, dan worden die zeker elders, vlakbij, gecompenseerd”

Gemeenteraadslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) deelde die bezorgdheid en ondervroeg bevoegde schepen Axel Weydts (Vooruit) op de laatste gemeenteraad van 2023. Ook vreest Ryheul dat de invoering van een trambus gepaard zal gaan met het verdwijnen van parkeerplekken in de drukke Doorniksewijk. “Er zal geen vermindering zijn van het aantal parkeerplaatsen. Als er al parkeerplaatsen verdwijnen, dan worden die zeker elders, vlakbij, gecompenseerd. De invoering van eenrichtingsverkeer is nog geen zekerheid. Alles hangt af van hoe noodzakelijk die maatregel is voor de buslijnen, dat wordt nog onderzocht. Als blijkt dat er geen toegevoegde waarde is, komt er geen eenrichtingsverkeer,” repliceerde schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

Nog vraagtekens

Of het project er überhaupt komt en in welke vorm, hangt grotendeels af van de volgende bestuursploeg in Kortrijk én de volgende Vlaamse regering. Heel wat van de middelen die aangewend zullen worden voor het project, komen vanuit De Lijn. Gezien de precaire financiële situatie bij de vervoersmaatschappij staan daar nog vraagtekens bij. “Als huidige bestuursploeg stellen we alles in het werk om het dossier zo goed mogelijk voor te bereiden. De exacte invulling ervan ligt in handen van de volgende stadscoalitie”, besloot Weydts.