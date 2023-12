In 2029 komt er eindelijk een trambus tussen stadscentrum en Hoog Kortrijk: “Doorbraak voor Kortrijk, AWV en De Lijn”

In een ver verleden werd nog een futuristisch beeld van een monorail opgeroepen tussen de twee stadspolen, maar de verbinding tussen de binnenstad van Kortrijk en Hoog Kortrijk komt er eindelijk in 2029 met een Hoogwaardig Openbaar-Vervoer-lijn (HOV). “We maken van de Doorniksewijk een echte boulevard”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

De Kortrijkse stedelijke Noord-Zuid-as verbindt de binnenstad en het station met Hoog Kortrijk. Beide zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot sterke stadspolen, en die ontwikkeling zet zich door. Op Hoog Kortrijk wordt het regionale bedrijvenpark verder uitgebouwd en verdicht. De universiteits- en hogeschoolcampussen investeren in nieuwe (onderzoeks-)gebouwen en opleidingen waardoor het aantal studenten verder stijgt. Het fusieziekenhuis az groeninge breidt de komende jaren verder uit en ook site Xpo wordt versterkt met aanvullende functies. Daarnaast wordt ook het Stationsproject gerealiseerd.

“De verdere ontwikkeling van deze stadspolen zal in de toekomst voor een nog groter aantal verplaatsingen zorgen. Om deze verplaatsingen op een duurzame manier te faciliteren staan er de komende jaren heel wat projecten op stapel. Het is de ambitie om het station op een sterke manier te verknopen met het stadscentrum via een Hoogwaardig Openbaar-Vervoer-lijn (HOV)”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. Op 6 december tekenden Stad Kortrijk, Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn na al meer dan 15 jaar plannen een belangrijke samenwerkingsovereenkomst om de grootst mogelijke synergie tussen de binnenstad en Hoog Kortrijk te realiseren.

“Van een grijze steenweg gaan we naar een mooie boulevard met vlot openbaar verkeer en ook veel meer groen. De Champs-Élysées van Kortrijk” – Wout Maddens

Door deze ambities sterker op elkaar te betrekken kunnen de omliggende stadsdelen en (bovenlokale) programma’s afgestemd worden met het aanbod openbaar vervoer. Zo evolueert de nieuwe mobiliteitsverbinding tot een integraal stadsvernieuwingsproject. “De noord-zuidas is meer dan louter een drukke invalsweg. Het is een levensader van onze stad met onderwijsinstellingen, handelszaken en kantoren. Bovendien zijn er nog heel wat grote projecten in volle ontwikkeling die deze as zullen versterken, denk maar aan de site LOOF en Plein Publiek. Van een grijze steenweg gaan we naar een mooie boulevard met vlot openbaar verkeer en ook veel meer groen. De Champs-Élysées van Kortrijk”, zegt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

Op 6 december tekenden Stad Kortrijk, Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn na al jaren plannen de belangrijke samenwerkingsovereenkomst © MD

De samenwerkingsovereenkomst brengt Stad Kortrijk, AWV en De Lijn samen in de realisatie van verschillende verbonden projecten waarbij ze zich engageren alles te realiseren tegen eind 2029, zodat het geheel operationeel is tegen begin 2030. “Dit wordt een van de belangrijkste projecten van de volgende bestuursperiode. Het openbaar vervoer tussen het station en hoog Kortrijk moet frequenter, vlotter en comfortabeler om deze stadsdelen beter te verbinden”, zegt Van Quickenborne.

“Met de infrastructuur van het project HOV Kortrijk willen we een modal shift realiseren waarbij 45 procent van de inwoners zich op een duurzame manier verplaatst” – Ann Schoubs

Concreet betekent dit de herinrichting van de stedelijke HOV-as in twee fases: de omgeving tunnel Doorniksepoort tot omgeving kruispunt Universiteitslaan (realisatie 2027-2029) en de lus onderwijsinstellingen en az groeninge (realisatie 2030-2032). Daarnaast wordt de brug Doorniksesteenweg over de E17 tussen 2026 en 2028 herbouwd en komt er een herstructurering van de AWV site op Hoog Kortrijk en de bouw van een extra stelplaats voor de trambussen, ingebruikname eind 2028. AWV zal dus haar terrein en gebouwen delen met De Lijn. “De huidige stelplaats aan de Weggevoerdenlaan in Kortrijk is te klein geworden, zeker als we rekening houden met de toekomstig ontwikkelingen”, zegt Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn. “Met de infrastructuur van het project HOV Kortrijk willen we een modal shift realiseren waarbij 45 procent van de inwoners zich op een duurzame manier verplaatst. Met ruime elektrische HOV-bussen zullen reizigers zich snel, betrouwbaar, toegankelijk en met een hoge frequentie kunnen verplaatsen.” Die vlotte verbinding zal gegarandeerd worden door éénrichtingsverkeer van de tunnel tot de Loofstraat.

Ook de aanpak van de wegenis van de HOV-as is door AWV nodig voor een vlotte doorstroming. “Bij AWV dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. We zetten onze schouders dan ook onder projecten die bijdragen tot een modal shift, waarbij weggebruikers opteren voor alternatieven voor de auto. Dat doen we in dit project door in te zetten op veilige en comfortabele fietspaden en de aanleg van aparte busbanen op de N50 Doorniksesteenweg. Op die manier verbeteren we zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid van de omgeving”, zegt Kathy Vandenmeersschaut, administrateur-generaal Agentschap Wegen en Verkeer.